Cami Homs le lanzó un guiño a Tini Stoessel en medio del escándalo de De Paul: ¿Hay un acercamiento?

Embed Cami Homs confesó en #Intrusos: "Mi novio todavía no me propuso casamiento, pero lo estoy esperando"



“No sé si alguna canción de Tini estaba dedicada a mí. No escuché mucho. Si sale en Spotify o en la radio, escucho la música de Tini. No es que me voy a poner a buscar algún tema en particular”, indicó.

Con esas últimas palabras, mostró un poco más de buena onda ahora que está separada de Rodrigo de Paul, y está en pareja con Maxi Espíndola. ¿Buena onda o inocencia adrede?