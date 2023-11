Jujuy Jiménez explotó contra Horacio Cabak: "El maltrato fue extremo..."

La modelo recordó una etapa de su vida en la que trabajó con el conductor, de la cual asegura no tener el mejor recuerdo.

Jujuy Jiménez no se guardó nada contra Horacio Cabak.

A través de Instagram, Telefe compartió la respuesta de Horacio Cabak a los dichos de Jujuy Jiménez, donde esta última decidió volver a aclarar qué fue lo que ocurrió. En la sección de comentarios, comenzó por escribir: " No puedo creer lo que veo y escucho … ¡Qué nivel de narcisismo Dios mío! Googleen los programas de ese momento y saquen sus propias conclusiones …".

Pero esto no fue lo único, sino que continuó: "Puntualmente el del 28/01/21… No me lo olvido más… El maltrato delante y detrás de cámara fue extremo, y ni siquiera sólo conmigo…". Con estas palabras, la modelo dejó muy mal parado al conductor de 54 años.

Instagram

Hace algunas semanas, Horacio Cabak se había expresado en redes sociales contra un polémico tema y se había hecho viral, pero esta situación terminó por dejarlo ante un escenario muy complicado. Lo cierto es que tendrá que volver a contestarle a Jujuy Jiménez, pero la modelo parece estar muy segura de su relato.