Johnny Depp vuelve a las películas de Hollywood tras su juicio con Amber Heard: qué protagonizará

Day Drinker será el regreso del actor a las películas de Hollywood, ya que había sido exiliado del cine estadounidense por su caso contra Heard, el cual concluyó el 1 de junio de 2022 y terminó por declararlo inocente. Desde su regreso a la actuación, apenas protagonizó la producción francesa Jeanne du Barry y la animada Johnny Puff: Secret Mission, por lo que recién ahora aceptó volver al lugar donde fue muy maltratado.

Embed - Lionsgate on Instagram: "The first look at #DayDrinkerMovie. Starring Johnny Depp, Penélope Cruz, Madelyn Cline, Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto, and Anika Boyle – coming soon." View this post on Instagram A post shared by Lionsgate (@lionsgate)

Con respecto a la trama de esta nueva película, Lionsgate informó: "Cuenta la historia de la camarera de un yate privado (Cline) que se encuentra con un misterioso huésped a bordo (Depp). Pronto se verán envueltos en una relación con una criminal (Cruz) y conectarán de maneras inesperadas". Esta será la cuarta vez que Johnny y Penélope protagonizarán un filme juntos, luego de Blow, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides y Murder on the Orient Express.

Con respecto a este proyecto, Webb se mostró muy ilusionado: "Estoy emocionado de comenzar la producción con Johnny, Madelyn, Penélope y este increíble elenco. Estamos en una ubicación hermosa con un equipo fantástico y una historia emocionante y apasionante que contar. ¡Esto va a ser divertido!". Así, los fanáticos de Depp volverán a verlo en cines y de la mano de una película original de Hollywood.

Johnny Depp aceptó volver a Disney para Piratas del Caribe 6: qué se sabe

El actor estadounidense Johnny Depp aceptó la propuesta de Disney y volverá a interpretar a Jack Sparrow en Piratas del Caribe 6, una noticia que llenó de emoción y expectativa a los fanáticos de la franquicia iniciada en 2003.