Cómo es Exorcismo: El ritual, la nueva película de terror con Al Pacino basada en un caso real

Exorcismo: el ritual - Al Pacino y Dan Stevens Dan Stevens coprotagoniza la película junto a Al Pacino, en el papel del sacerdote Joseph Steiger.

A pesar del talento en el reparto y del potencial que tiene la historia, Exorcismo: El ritual no logra despegar completamente. Es una realidad que el género de exorcismos ya se exploró ampliamente y que no sorprende tanto como en el pasado, pero acá no funciona por una simple cuestión: el guión.

La trama avanza con lentitud y falta de tensión, lo que hace que cada escena de terror que presentan pierda impacto; además, la narrativa se siente repetitiva. Los personajes, más allá de alguna que otra actuación destacada, no terminan de convencer. Y Al Pacino cumple con su papel, pero su presencia no basta para salvar a esta producción.

Quien sí se destaca abismalmente en el reparto es Abigail Cowen, que no tiene experiencia previa en el mundo del terror, y ha logrado sorprender en cada escena con su personaje de la joven exorcizada. Además, el maquillaje -otro punto a favor de la película- suma a esa sensación de realismo que logra Cowen con su interpretación.

La fotografía es otro de sus puntos altos, con buenos planos y una estética bien cuidada.

En resumen, Exorcismo: el ritual no logra destacarse dentro de un subgénero que ya está saturado. Y ni Al Pacino puede levantar esta propuesta que, si bien tiene algunos aciertos, termina siendo fácilmente olvidable.