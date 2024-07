"Tengo una noticia que creo que debo compartir con ustedes. Ya sé que en la última gira alguna vez, aunque no en voz muy alta, dije que esa sería mi última gira grande. He cambiado de opinión", expresó el cantante de 75 años en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

"Lo pasé tan bien y fue tan emocionante estar en América, España y otros lugares con mis músicos sobre el escenario que he decidido hacer una última gira de despedida, tanto que se va a llamar 'Hola y adiós', y esta sí será de verdad la última. Espero que nos veamos ahí. Sé que no me vais a fallar. Yo prometo no fallar tampoco", aseguró.

La primera etapa de la gira, que durará 11 semanas, comenzará en febrero de 2025 e incluirá México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Tras una breve pausa, continuará en España y Europa, donde terminará en el mes de noviembre.

Los dos shows en Buenos Aires serán el 24 y 26 de marzo en el Movistar Arena y las entradas saldrán próximamente a la venta. Cada presentación durará más de dos horas y repasará los casi 50 años de carrera de Sabina a través de una veintena de sus más grandes éxitos.