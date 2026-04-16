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Jimena Barón tuvo un gesto que emocionó a todos en el ciclo de Guido Kaczka en El Trece: "Te lo quiero pagar"

Uno de los participantes se presentó en el programa Es mi sueño a cantar y la jurado se sensibilizó con su historia. Por eso, decidió regalarle un momento inolvidable.

Jimena Barón le regaló el viaje de egresados a un participante.

Jimena Barón le regaló el viaje de egresados a un participante.

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La cantante Jimena Barón protagonizó un emocionante momento con un participante de Es mi sueño, ciclo que conduce Guido Kaczka y se emite por El Trece, al anunciar que le iba a regalar el viaje de egresados, luego de que este confiese que no tenía dinero para viajar.

La pareja se separó en medio de un escándalo después de 18 años juntos.
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Jeremías Vepasiano, un joven de 17 años, cursa su último año de colegio y se quiere dedicar a la música. Es oriundo de Chapadmalal y se presentó con una ropa tradicional de campo, con la que sorprendió al jurado desde el inicio. “Qué look y qué porte. Sos un bombonazo, Jeremías”, le dijo Jimena.

El joven cantó para todos Chacarera del Triste de Los Chalchaleros y Abel Pintos opinó: “A vos te queda muy natural, se ve que lo sentís. No hay duda de que merecés seguir adelante”. Luego de su interpretación, generó los aplausos y la ovación de todos los presentes.

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En medio de su devolución, Barón contó una historia personal: “Yo no terminé el colegio, me falta quinto año. Y por eso no me iba a ir de viaje de egresados. Estoy leyendo que vos no te vas a ir de egresados porque no tenés plata, ¿verdad?”. A lo que el joven respondió que prefería dejar esa plata para ayudar en la casa.

Jere, yo te quiero pagar el viaje de egresados. ¿Puedo? ¿Me dejás? Quiero que te vayas de viaje de egresados. Seguí laburando y todo, pero andate a disfrutar. No te la pierdas”, indicó Jimena y emocionó a todos.

Jimena Barón
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