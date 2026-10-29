Semana del Patrimonio en CABA: los mejores lugares históricos para visitar en familia Del 2 al 8 de noviembre se lleva adelante este evento que permitirá descubrir espacios imperdibles para visitar como el Palacio Ceci y visitas al Sitio Arqueológico Escobar-Herrera-Blaquier. Por Agregar C5N en









Semana del Patrimonio en CABA, actividades gratis con inscripción previa

Del lunes 2 al domingo 8 de noviembre se realizará la tercera edición de la Semana del Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, en la que participarán numerosas instituciones culturales públicas y privadas de la Ciudad. La propuesta tiene el objetivo de promover el cuidado del patrimonio y facilitar el acceso a los bienes culturales materiales e inmateriales, desde la arquitectura hasta los imaginarios y las tradiciones porteñas.

Habrá programación en toda la Ciudad, con una variada oferta de actividades sin costo, en su mayoría con inscripción previa. Serán siete días de conferencias, charlas, talleres, visitas técnico-profesionales, recorridos especiales para niños y adultos, acceso a lugares de trabajo de los especialistas y a zonas habitualmente no abiertas al público en edificios patrimoniales, sitios arqueológicos, museos y diversos espacios.

Palacio Ceci, recientemente reabierto, concentrará varias actividades. Entre las novedades, se realizará por primera vez una jornada dedicada a la restauración, prevista para el 5 de noviembre, con propuestas orientadas a acercar al público a las técnicas, procesos y oficios vinculados con la conservación de bienes culturales.

¿Cuáles son los mejores lugares para visitar en la Semana del Patrimonio? El Palacio Ceci, recientemente reabierto, concentrará varias actividades, entre ellas muestras de la Escuela Taller de Patrimonio, conferencias sobre herramientas con la última tecnología en restauración, charlas sobre la historia de la familia Ceci (en colaboración con la Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto) y las artistas que participaron en la construcción del Palacio. Otras de las novedades serán las visitas al solar del Sitio Arqueológico Escobar-Herrera-Blaquier, recuperado en julio de 2025 por el Gobierno de la Ciudad tras ser ocupado durante cuatro décadas.

Sitio Arqueológico Escobar-Herrera-Blaquier. Entre las actividades destacadas, durante la primera jornada de la Semana del Patrimonio, el Museo Gardel abrirá al público la Biblioteca Alfredo Le Pera de la Casa Carlos Gardel. A partir de ese día su catálogo estará disponible para consultas y se podrá acceder a los libros de manera presencial, mediante solicitud previa por correo electrónico y asignación de turnos.