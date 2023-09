Jessica Alba se subió a la moda de las microbikinis estampadas y mostró un modelo ideal para la playa

La actriz se mostró caminando por la playa en una filmación que compartió en sus redes sociales. Lució un conjunto de dos piezas con un estampado floreal con tonalidades naranjas , una de las tendencias del último verano a la que varias famosas recurrieron para sus looks.

Optó por una microbikini que contó con un corpiño con molde triangular, mientras que en la parte inferior parece haber elegido un short. Además le sumó unos anteojos de sol, unos aros y un sombrero, una combinación ideal para una tarde de sol en la playa.

jessica alba microbikini floreada Instagram

Este reel de unos pocos segundos lo compartió en su cuenta de Instagram, donde miles de sus seguidores dejaron un "me gusta" comentarios referidos a su look y a la playa en la que se mostró caminando. Actualmente, Jessica Alba se encuentra incursionando en la compra y remodelación de casas, mientras se encuentra momentáneamente lejos de producciones audiovisuales. Algunos fans le recordaron algunos de sus papeles en los comentarios, esperanzados con volver a verla protagonizando algún proyecto.

Jessica alba microbikini Instagram

Jessica Alba microbikini Instagram

Natti Natasha apostó por el total black y sorprendió a todos con una microbikini mientras bailaba

Natti Natasha publicó un video en TikTok donde se muestra bailando con una microbikini que es tendencia. La cantante eligió un diseño con uno de los colores del momento, el negro. La artista se movió al ritmo de su canción "No pare", mientras los fanáticos dejaron sus impresiones en los comentarios. Para este video utilizó un conjunto de dos piezas muy particular.

La cantante eligió un traje de baño para su última publicación en su cuenta de Tiktok y marcó tendencia con su look. Optó para realizar este baile un corpiño armado con una bombacha colaless de tiro alto con breteles en los costados. Además, le sumó a su look varios colgantes dorados y plateados y eligió tener el pelo suelto. El tema que eligió para acompañar estos movimientos fue su último sencillo "No Pare", el cual en las plataformas digitales lleva más de seis millones de reproducciones.

Natti Natasha microbikini negra TikTok

Por otro lado, Natti Natasha dio a conocer que trabaja en un remix de esta canción junto a Tokischa. Sus fans quedaron sorprendidos por esta colaboración musical y expresaron en los comentarios sus deseos de escucharlo pronto. El video de este tema se desarrollaró en el país natal de la cantante, República Dominicana y ya se puede ver y escuchar en las distintas plataformas.

Natti Natasha microbikini negra TikTok