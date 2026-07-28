Santa Fe: detuvieron a un pediatra acusado de abuso sexual contra la madre de una paciente Se trata de un médico que fue arrestado y afrontará una audiencia de imputación, después de ser denunciado. "Yo me paralicé. No me salió decir absolutamente nada", expresó la mujer. Por Agregar C5N en









La denuncia se realizó en Santa Fe.

Un pediatra fue detenido como acusado de abusar sexualmente a la madre de una paciente en la provincia de Santa Fe, mientras que las autoridades del sanatorio separaron al médico y afirmaron que avisarán a otras instituciones en las que se desempeñó el presunto victimario.

La víctima, quien se llama Jemina y tiene 26 años, denunció el hecho después de que acompañara a su hija al sanatorio Sagrado Corazón de la ciudad de Santa Fe el 20 de julio ya que sufría problemas respiratorios, y aseguró que el pediatra se ofreció a "escucharle los pulmones". En ese momento, expuso que "pensó que lo hacía de buena fe" y señaló que le levantó la ropa para colocar sus manos debajo del corpiño, según consignó La Capital de Rosario.

En tanto, en diálogo con una radio local, recordó su reacción. "Yo me paralicé. No me salió decir absolutamente nada. Quizás malinterpretó todo", expresó. Por su parte, los directivos del establecimiento se comunicaron con la mujer y marcaron que fue apartado de la institución.

El personal policial arrestó al hombre denunciado, quien fue identificado como Esteban A., en la calle Pandolfo al 8900 después de un pedido de la fiscal Viviana Galiano. En este marco, el Ministerio Público de la Acusación informó que en los próximos días se llevará adelante una audiencia de imputación.

Qué hacer ante un caso de violencia de género En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.