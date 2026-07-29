Cuatro mujeres denunciaron a Jared Leto por conducta sexual delictiva El actor ganador del Oscar y líder del grupo musical Thirty Seconds to Mars enfrenta estas acusaciones. Las cuatro víctimas hablaron en el documental "Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood", donde contaron cómo conocieron al artista entre 2002 y 2016. Agregar C5N en









Las mujeres se animaron a hablar en un documental de la BBC.

Cuatro mujeres denunciaron al actor y ganador del Oscar, Jared Leto, por conducta sexual delictiva cuando eran adolescentes en un nuevo documental de la BBC llamado "Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood". En el film contaron por primera vez los hechos y cómo conocieron al artista entre 2002 y 2016.

Jared Leto se encuentra en el centro de la polémica tras una serie de entrevistas que realizó el canal británico, donde cuatro mujeres relataron lo ocurrido con el actor cuando ellas eran menores de edad.

Las primeras imágenes del nuevo Joker de Jared Leto en Justice League En total, al menos 10 mujeres brindaron su testimonio en el documental, 9 de ellas por primera vez. Según lo recolectado por la BBC, las ofensas ocurrieron entre los años 2002 y 2016.

En la película, también aparecen dos hombres que trabajaron con Leto durante los shows de la banda Thirty Seconds to Mars. "Creo que todos pensábamos que la diferencia de edad era demasiado grande", aseguró uno de ellos para la BBC.

Las denuncias contra Jared Leto: el relato de las víctimas La BBC compartió el testimonio de las mujeres, una de ellas relató haber sido agredida sexualmente cuando tenía 17 años en un baño de un hotel. Otra contó que ella tenía 19 años cuando la amenazó con agredirla sexualmente cuando se quedó sola en una habitación con el artista.

En esa línea, una tercera mujer explicó que "mantuvo relaciones sexuales con la estrella en California cuando era menor de edad, a los 17 años, lo que se consideraría violación de menores", remarcaron desde la BBC. Por último, la cuarta chica aseguró que Leto la manipuló y la llamaba por teléfono constantemente, donde le habría sugerido mantener relaciones sexuales con él cuando ella tenía 16 años.