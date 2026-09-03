3 de septiembre de 2026 Inicio
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Se cayó ChatGPT a nivel mundial: qué pasó y cuando volvería a funcionar

Millones de usuarios se encuentran afectados por la falta de servicio en las principales plataformas de Inteligencia Artificial. Los problemas también alcanzan a Claude, Grok y Gemini.

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En principio

En principio, se habla defallas en la infraestructura del sistema. 

Millones de usuarios de las principales plataformas de Inteligencia Artificial (IA), Chat GPT, Claude y Grok reportan fallas en el funcionamiento del sistema en una jornada donde se encontraron con problemas en los accesos y su uso cotidiano. De manera paralela, el servicio Down Detector, que monitoriza la caída de los servicios de internet, ratifico lo ocurrido al informar sobre malos funcionamientos en tres de los chatbots más populares.

Uno de estos dispositivos sería prohibido para el uso personal.
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ChatGPT está experimentando una elevada tasa de errores. Estamos investigando el problema”, informó la empresa OpenAI en su sitio web, donde además adelantaron que están trabajando para solucionar "cuanto antes" el conflicto.

Por su parte, CJ Avilla, ejecutivo de Cloude, señaló en sus redes sociales que "un problema de infraestructura está causando una interrupción parcial en Claude Code, la API y https://claude.ai. Estamos trabajando en ello, pero aún no tenemos un ETA".

Qué pasó con ChatGPT

La información oficial marca que el incidente refiere a una interrupción parcial y fallas en la estructura del sistema que alcanzó a 15 componentes de ChatGPT. Por lo que, la problemática no quedó limitado a una única función o característica del popular chatbot.

En principio, las plataformas podrían volver a un normal funcionamiento en las próximas horas, aunque se desconocen los detalles de una hora exacta.

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