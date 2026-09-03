Se cayó ChatGPT a nivel mundial: qué pasó y cuando volvería a funcionar Millones de usuarios se encuentran afectados por la falta de servicio en las principales plataformas de Inteligencia Artificial. Los problemas también alcanzan a Claude, Grok y Gemini. Por Agregar C5N en









En principio, se habla defallas en la infraestructura del sistema.

Millones de usuarios de las principales plataformas de Inteligencia Artificial (IA), Chat GPT, Claude y Grok reportan fallas en el funcionamiento del sistema en una jornada donde se encontraron con problemas en los accesos y su uso cotidiano. De manera paralela, el servicio Down Detector, que monitoriza la caída de los servicios de internet, ratifico lo ocurrido al informar sobre malos funcionamientos en tres de los chatbots más populares.

“ChatGPT está experimentando una elevada tasa de errores. Estamos investigando el problema”, informó la empresa OpenAI en su sitio web, donde además adelantaron que están trabajando para solucionar "cuanto antes" el conflicto.

Por su parte, CJ Avilla, ejecutivo de Cloude, señaló en sus redes sociales que "un problema de infraestructura está causando una interrupción parcial en Claude Code, la API y https://claude.ai. Estamos trabajando en ello, pero aún no tenemos un ETA".

An infrastructure issue is causing a partial outage across Claude Code, the API, and https://t.co/JQms60I8iw. We're working on it but don't have an ETA yet. We'll post here when that changes, and quickest place for updates is always https://t.co/ZyS6p0rEnb — CJ Avilla (@cjav_dev) September 3, 2026 Qué pasó con ChatGPT La información oficial marca que el incidente refiere a una interrupción parcial y fallas en la estructura del sistema que alcanzó a 15 componentes de ChatGPT. Por lo que, la problemática no quedó limitado a una única función o característica del popular chatbot.