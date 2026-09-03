El picante cruce entre Adrián Suar y Ángel de Brito por un vieja factura: "Te fuiste y..." Las cámaras registraron una chicana en vivo entre las dos personalidades de la farándula en la entrada de un show teatral. Agregar C5N en









Un divertido cruce se dio entre las dos figuras del espectaculo.

El productor Adrián Suar vivió una jornada particular durante la noche del miércoles al asistir al emblemático espacio cultural de La Trastienda. Acompañado por su pareja, Rocío Robles, el directivo fue a presenciar la puesta en escena del espectáculo Boite, encabezado por su expareja Griselda Siciliani y el artista Carlos Casella. Sin embargo, antes de ingresar al recinto porteño, el fundador de Pol-ka mantuvo un divertido ida y vuelta frente a los micrófonos de LAM.

En la antesala de la función, el empresario teatral elogió con entusiasmo el desempeño de los protagonistas arriba del escenario al calificar la propuesta con firmeza: “Son fantásticos”. La presencia del directivo se dio en el marco de un fructífero presente laboral en las salas teatrales y la pantalla grande, que coincide además con la progresiva recuperación de los niveles de audiencia en la señal de El Trece dentro de la grilla televisiva nacional.

El repunte del canal de aire dio pie a un irónico pase de facturas entre el ejecutivo y el conductor Ángel de Brito, recordando la salida del periodista de espectáculos de la emisora de Constitución a fines de 2021. Entre risas, el productor le reprochó su partida a la competencia lanzándole: “Te fuiste de El Trece y lo acomodé, para vos que decías que no iba a poder”. Sin achicarse ante la chicana, el líder del programa de América respondió con picardía al rematar “Tardaste unos años”, reflejando la complicidad entre ambos.

El picante cruce de Suar y De Brito Lejos de molestarse por la respuesta, Adrián Suar continuó el intercambio entre risas y redobló la chicana televisiva ante los micrófonos: “Te la dejé picando, ¿se puede ser tan malo?”. Al ser consultado por el conductor de espectáculos sobre si añoraba los años compartidos en la grilla del canal de Constitución, el empresario no dudó en confirmar la vigencia del afecto mutuo y repasó las complejas etapas que atravesó la emisora hasta lograr revertir las cifras de audiencia.

El Gerente de Programación se sinceró sobre el arduo proceso que requirió reestructurar la pantalla tras la partida del periodista a la competencia. “A mí me costó muchísimo, un par de años donde no le encontraba la vuelta. He tenido momentos buenos y malos. No era lo que yo quería, intentaba y no salía, pero ahora estoy bien, se ordenó”, explicó el productor sobre el presente de El Trece, impulsado hoy por las figuras de Guido Kaczka, Darío Barassi y Mario Pergolini.

Acompañado por su pareja Rocío Robles, el directivo asistió al evento para respaldar a su excompañera Griselda Siciliani, dejando en claro la excelente relación familiar que sostienen pese a la separación. Entre risas, elogios a la obra teatral y chicanas por el rating televisivo, la figura de la televisión argentina demostró que transita un período de firme consolidación profesional tanto en los medios como en la industria cinematográfica.