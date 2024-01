Inminente abandono en la casa de Gran Hermano: "No aguanto más"

Una participante de Gran Hermano expuso ante las cámaras su deseo de irse de la casa y podría abandonar si se da una situación en puntual. Se trata de Catalina Gorostidi, quien le confesó a su compañera que no aguanta más .

“Estoy harta de tomar sol, estoy harta de bañarme en esa ducha. Estoy cansadísima, la música la odio, este lugar lo odio. No aguanto, que me nominen hoy, otra semana así. Si empiezan a demostrar que me tienen miedo los caracoles, capaz que sí”, indicó.

Y agregó: “Aguanto una semana más si vos te llegás a ir, más no. Menos si vos te vas, ¿qué hago yo? Esta se levanta a tomar sol, la Lu duerme, Furia que quiere estar sola. ¿Qué hago?”. ¿Lo hará?

Gran Hermano 2023: Alan recibió una sanción que lo deja al borde de la expulsión

El participante Alan Simone fue sancionado por quitarse el micrófono y quedó automáticamente nominado, aunque podrá votar y ser salvado por el líder semanal.

Alan Simone Gran Hermano 2023 Captura Telefe

Al quitarse el micrófono mientras se encontraba en la habitación de los hombres, Alan se acercó a Manzana y Bautista para confesarles algo sin ser captado con audio. Por eso, desde Gran Hermano 2023 decidieron sancionarlo y enviarlo directamente a la placa de nominados.

De esta manera, quien fuera líder semanal durante la cuarta semana quedó nominado, aunque con el beneficio de poder ser salvado por Martín Ku y pudiendo votar normalmente. Desde Gran Hermano aseguraron que se constató que el comentario no tenía que ver con el juego.