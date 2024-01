Gran Hermano 2023: una participante desafió a Big Bro y le pidió que la mande a placa

Las Furiosas no paran de generar escándalos en la casa.

En un clip viral, no se llega a escuchar qué estaba diciendo Big Bro por los parlantes, pero la respuesta inmediata de Catalina fue la siguiente: " Ay, qué pesado Gran Hermano . Yo no te voy a hacer caso en nada, perdón ". De esta manera, dejó en evidencia su estado de rebeldía contra el reality show.

Pero esto no fue lo único, sino que directamente desafió a la producción con sus palabras: "Sancioname, mandame a placa. Y si me voy, feliz. Y más te vale que me entregues la pollera para hoy porque se pudre". Con estas palabras, la santafesina consiguió hacerse viral en redes sociales y hay expectativa con la respuesta de Telefe.

Embed CATA SE DESPERTÓ MALHUMORADA DE LA SIESTA Y LA LIGÓ GH



“que pesado gran hermano, no te voy a hacer caso en nada, perdón. sancióname, mándame a placa y si me voy, feliz”#GranHermano pic.twitter.com/H8zFGnrBb5 — aaron (@aarontsuarez) January 10, 2024

El objetivo de Las Furiosas es formar una placa fuerte para eliminar a Lisandro Navarro, por lo que esta decisión de Catalina parece estar vinculada a ese tema. De igual manera, podría jugarle una muy mala pasada en el caso que Gran Hermano la sancione de una fuerte manera para evitar futuras rebeldías de los participantes.

Se filtraron los nominados de Gran Hermano 2023 y hay varias sorpresas

La quinta gala de nominaciones en Gran Hermano 2023 dejará una placa con más de 6 participantes, ya que hay 2 casos de "fulminantes" y esos hermanitos no podrán ser salvados por el líder semanal.