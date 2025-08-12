Marixa Balli recibió fuertes amenazas: "Me trataron de asesina" La panelista denunció a un grupo de proteccionistas de animales y le dieron un botón antipánico. Los detalles del caso.







Marixa Balli defendió a un hombre en situación de calle y su mascota. Redes Sociales

La panelista Marixa Balli atraviesa un duro momento después de recibir amenazas de un grupo de personas, luego de haber rescatado un perro y entregárselo a su dueño, un indigente. Entre los ataques llegaron a decirle "asesina de animales".

La mediática tiene un botón antipánico por la gravedad de los insultos y mensajes violentos que recibió en las redes sociales: "Me empezaron a llegar capturas que eran muy fuertes contra mi persona", contó.

Todo empezó cuando ella se ocupó de devolverle la mascota a Carlos, una persona en situación de calle, que estaba en manos de los proteccionistas. "Me decían que me iban a venir a buscar, relatando de qué manera iban a venir a romperme la cara para que pague esto porque, supuestamente, devolvimos a la perra a un borracho, abusador", reveló la mediática.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Perros perdidos Argentina (@perrosperdidosargentina) La panelista de LAM, en América, presentó la denuncia penal correspondiente, con nombre y apellido de los violentos, y aseguró que fue el fiscal quien decidió que use el dispositivo de seguridad.

Lola se reencontró con su tutor después de la intervención de la mediática Redes Sociales La propia bailarina relató en sus redes sociales qué pasó con la perra y cómo se encuentra en la actualidad: "Lola no volvió a la calle. Volvió con quien la cuidó, la protegió y la amó toda su vida. El verdadero mal es mentir, manipular y usar a un animal como bandera para alimentar el ego y dividir a la gente. Separar a Lola de su vínculo fue crueldad; devolverla fue justicia", publicó en Instagram.