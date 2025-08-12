IR A
Marixa Balli recibió fuertes amenazas: "Me trataron de asesina"

La panelista denunció a un grupo de proteccionistas de animales y le dieron un botón antipánico. Los detalles del caso.

Marixa Balli defendió a un hombre en situación de calle y su mascota.

La panelista Marixa Balli atraviesa un duro momento después de recibir amenazas de un grupo de personas, luego de haber rescatado un perro y entregárselo a su dueño, un indigente. Entre los ataques llegaron a decirle "asesina de animales".

La mediática tiene un botón antipánico por la gravedad de los insultos y mensajes violentos que recibió en las redes sociales: "Me empezaron a llegar capturas que eran muy fuertes contra mi persona", contó.

Todo empezó cuando ella se ocupó de devolverle la mascota a Carlos, una persona en situación de calle, que estaba en manos de los proteccionistas. "Me decían que me iban a venir a buscar, relatando de qué manera iban a venir a romperme la cara para que pague esto porque, supuestamente, devolvimos a la perra a un borracho, abusador", reveló la mediática.

Lola se reencontró con su tutor después de la intervención de la mediática

La propia bailarina relató en sus redes sociales qué pasó con la perra y cómo se encuentra en la actualidad: "Lola no volvió a la calle. Volvió con quien la cuidó, la protegió y la amó toda su vida. El verdadero mal es mentir, manipular y usar a un animal como bandera para alimentar el ego y dividir a la gente. Separar a Lola de su vínculo fue crueldad; devolverla fue justicia", publicó en Instagram.

