Marixa Balli, furiosa con artistas uruguayos que la tildaron de "mufa"

En el programa LAM, en América, la panelista se refirió a la broma del conjunto de parodistas Los Muchachos, en un fragmento del show del Carnaval 2025: "¿Esto es una parodia? ¿Esta gente es conocida o necesita este tipo de repercusión para que la conozcamos un poquito en Argentina?”, lanzó la mediática.

Embed Trataron de MUFA a Marixa Balli EN URUGUAY y la Cachaca CONTESTÓ



"Si son artistas, tienen CERO TALENTO"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/GawOCg92uT — América TV (@AmericaTV) February 26, 2025

La bailarina no se quedó conforme con lo dicho y agregó: “Me parece de cuarta total, no me la voy a agarrar con la gente de Uruguay porque los adoro, mi abuela vivió en Punta del Este y falleció allá, culpa de estos tipos desagradables”.

“Es muy triste que haya gente que crea que hace humor de esta manera, que me tratan de gato o ‘mufa’. Lo de ‘mufa’ se lo debo a Carmencita, como siempre digo, gracias. Todo este tipo de cosas es gracias a ella”. Además, la actriz mencionó:” A mí no me afecta en lo más mínimo, lo más triste es que necesitan de mí y de Rodrigo. Es gente que cayó muy bajo y la verdad es que me da mucha pena. Si se consideran artistas, cero talento“, se descargó la mediática.

Embed - Los Muchachos - Décima etapa - Primera rueda - Carnaval 2025

En otro momento, Balli aclaró al conductor Ángel de Brito que “esto ya no me afecta”, aunque “en su momento sí lo hizo”. La actriz subrayó que lo que más le molestaba es que “por los dichos de alguien, mucha gente se aprovecha y se agarra de este tipo de cosas que saben que en el ambiente artístico es lo peor que hay”.

Fabrizio Silvera es el actor que interpreta a Rodrigo en el show parodiado que desató la polémica con un sketch inspirado en la vida del cantante cordobés. El personaje de Marixa es caracterizado por la actriz Denise Casaux.