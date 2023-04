Inesperado: Nicki Nicole opinó sobre los rumores de romance entre la China Suárez y Trueno

El mundo de la música moderna es noticia y no por nuevos estrenos sino porque uno de los mayores referentes en lo urbano está siendo vinculado con la ex-Casi Ángeles. Sucede que días atrás de la confirmación de la separación, la China publicó una imagen y puso el emoji de un rayo, el cual es identificado por Trueno.

Ante esto, empezaron las especulaciones con que era una indirecta para él. Sumado a que, tras esto, Rusher dejó de seguir a su colega y Suárez lo empezó a seguir. Ese juego de follows, dio el pie a diferentes teorías. La más firme es un nuevo romance, el cuál habría empezado en medio de su otra relación.

Nicki Nicole Redes sociales

Aunque ninguna de las teorías de las redes sociales esté confirmada, quien salió a opinar fue Nicki Nicole que decidió seleccionar una parte de su canción “No voy a llorar”, la cual está dedicada a Trueno, no solo por la letra sino porque se puede ver que en distintas partes del video hay truenos y relámpagos detrás.

“Otra vez hiriéndome. Otra vez perdiéndome”, publicó y sus fanáticos estallaron. La parte completa dice: "Y te pido que me sueltes, que no llames, que no invente. Mientras yo intento callar to' lo que mi corazón siente”. ¿Será para Trueno y la China?

Escándalo: se filtraron los mensajes que Rusherking le habría encontrado a la China Suárez con otro artista

Luego de la confirmación de la separación entre la China Suárez y Rusherking y los rumores sobre infidelidades, se filtraron los mensajes que habrían dado pie al escándalo. A pesar de que se vinculó a la actriz con Trueno, todo el conflicto habría empezado por chats con Wos.

En Socios del Espectáculo, Rodrigo Lussich reveló otra teoría: "Le encontraron viejos mensajes con Wos. Él le dijo 'me buscaste a mí como descarte'”. En la misma línea, Evelyn Von Brocke expresó que en ese momento “se sentía sola, empezó a atravesar distintos mundos: uno de los mundos fue el de la música de los raperos”.