Inesperado cambio en la conducción de un éxito de Telefe: qué figura lo reemplaza

La información fue confirmada por las redes sociales del canal, pero no explicaron los motivos. Sin embargo, la misma figura dio los detalles de su salida.

Luego de todos los rumores que indicaban que La Peña de Morfi iba a ser levantado, el ciclo resiste, pero como una modificación. Desde Telefe anunciaron que, ante la ausencia de Diego Leuco por un viaje al exterior, Marley va a acompañar en la conducción a Carina Zampini.

Entre los invitados del fin de semana estarán Luck Ra, actual participante de MasterChef Celebrity, también Los Tipitos en lo que será un recorrido por sus grandes éxitos. El folclore llegará por parte de Los Fronterizos, el conjunto Roze para traer cumbia.

En cuanto a la parte de entrevistas estarán la imitadora Fátima Florez y el doctor Daniel López Rosetti. Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas a todos los televidentes.

¡ @marley_ok se suma este domingo como conductor invitado de #LaPeñaDeMorfi ! A partir de las 13.30 por Telefe junto a @ZampiniCarinaOk pic.twitter.com/NMfENvbX4D

El motivo del reemplazo, tiene que ver con que Diego Leuco viajará a la carrera de 42k que se realiza en Chicago . Viaja el viernes y se ausenta el domingo. Ya para el próximo programa estará presente y podrá volver a compartir la dupla con Zampini.

El periodista Diego Leuco lanzó este lunes un durísimo descargo después de que en Los profesionales de siempre, el programa de El Nueve conducido por Florencia de la V , se difundiera que La Peña de Morfi terminaría a fines de noviembre . El conductor cuestionó especialmente el impacto que esa información tuvo sobre los trabajadores del ciclo de Telefe.

Al aire de Antes Que Nadie, por Luzu TV, Leuco pidió directamente una rectificación: “Quiero pedir, en realidad exigir, un pedido de disculpas formal por parte del programa que conduce Flor de la V”. Y aclaró que su reclamo no estaba motivado por su situación personal ni la de su coconductora, sino por las más de 50 personas que trabajan en la producción.

El periodista también apuntó contra lo que definió como “hate en los medios de comunicación” y cuestionó que profesionales de la televisión puedan tratar con liviandad una versión relacionada con la pérdida de puestos laborales. “Hay 50 familias enteras que viven y comen gracias a La Peña”, sostuvo durante uno de los pasajes más fuertes de su intervención.

El periodista salió al cruce tras las expresiones de la conductora.

Leuco hizo especial énfasis en quienes trabajan detrás de cámara y cuestionó que se bromeara sobre el supuesto levantamiento. “Lo que no aparece en cámara, lo que no tiene el glamour, lo que no tiene el privilegio, lo que no tiene el sueldo de un conductor es un grupo de personas que se rompen el orto para laburar”, expresó, según la transcripción de sus declaraciones.

En el cierre, el conductor separó sus críticas profesionales de su valoración sobre Florencia de la V: “Apelo a la honestidad de Flor de la V”, dijo, antes de definirla como “una gran conductora” y reclamar disculpas para el equipo. El planteo de Leuco llegó después de que Telefe desmintiera categóricamente el levantamiento e incluso trascendiera que se analiza mantener La Peña de Morfi durante el verano.