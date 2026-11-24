- El ingreso del Sol en Sagitario marcará un cambio de clima astrológico durante los últimos días del mes.
- La Luna Llena del 24 de noviembre se dará en Géminis y estará muy cerca de Urano retrógrado.
- La oposición entre el Sol y Urano puede poner en primer plano cambios inesperados y decisiones que rompen con lo previsto.
- Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis podrían sentir con mayor intensidad este movimiento.
Los signos que tendrán un giro inesperado antes de terminar noviembre: el Sol entra en Sagitario el 22 y, dos días después, habrá Luna Llena en Géminis. La combinación puede traer novedades, cambios de perspectiva y situaciones inesperadas para algunos signos del zodíaco.
La última semana de noviembre llega con varios movimientos astrológicos que pueden modificar el ritmo de los días. El primero será el ingreso del Sol en Sagitario el 22 de noviembre, un cambio que abre una etapa asociada con nuevas perspectivas, movimiento, aprendizaje y búsqueda de mayor libertad.
Pero el momento más destacado llegará poco después. El 24 de noviembre habrá Luna Llena en Géminis a los 2°20′, en una lunación que puede poner el foco en conversaciones, noticias, decisiones y situaciones que necesitan una nueva mirada. Además, la Luna estará muy cerca de Urano retrógrado en Géminis, mientras el Sol en Sagitario se enfrentará al mismo planeta. Esta combinación suma un componente de sorpresa y movimiento: algo que parecía definido puede cambiar, o una información nueva puede llevar a revisar una decisión.