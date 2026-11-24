Los signos que tendrán un giro inesperado antes de terminar noviembre El Sol ingresará en Sagitario el 22 de noviembre y, pocos días después, la Luna Llena en Géminis marcará un momento de movimiento, nuevas informaciones y cambios de perspectiva para los signos del zodíaco. Por Agregar C5N en









Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis podrían vivir cambios inesperados y nuevas situaciones antes de que termine noviembre.

El ingreso del Sol en Sagitario marcará un cambio de clima astrológico durante los últimos días del mes.

La Luna Llena del 24 de noviembre se dará en Géminis y estará muy cerca de Urano retrógrado.

La oposición entre el Sol y Urano puede poner en primer plano cambios inesperados y decisiones que rompen con lo previsto.

Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis podrían sentir con mayor intensidad este movimiento. Los signos que tendrán un giro inesperado antes de terminar noviembre: el Sol entra en Sagitario el 22 y, dos días después, habrá Luna Llena en Géminis. La combinación puede traer novedades, cambios de perspectiva y situaciones inesperadas para algunos signos del zodíaco.

La última semana de noviembre llega con varios movimientos astrológicos que pueden modificar el ritmo de los días. El primero será el ingreso del Sol en Sagitario el 22 de noviembre, un cambio que abre una etapa asociada con nuevas perspectivas, movimiento, aprendizaje y búsqueda de mayor libertad.

Pero el momento más destacado llegará poco después. El 24 de noviembre habrá Luna Llena en Géminis a los 2°20′, en una lunación que puede poner el foco en conversaciones, noticias, decisiones y situaciones que necesitan una nueva mirada. Además, la Luna estará muy cerca de Urano retrógrado en Géminis, mientras el Sol en Sagitario se enfrentará al mismo planeta. Esta combinación suma un componente de sorpresa y movimiento: algo que parecía definido puede cambiar, o una información nueva puede llevar a revisar una decisión.

luna Los 4 signos que podrían vivir un giro inesperado Géminis : será uno de los signos más movilizados por esta Luna Llena, especialmente por la cercanía de Urano en el mismo signo. Puede aparecer una noticia, una conversación o una situación que obligue a mirar algo desde otro lugar. También puede surgir una necesidad fuerte de cambiar una rutina, una decisión o una manera de relacionarse. El giro no tiene por qué ser negativo: puede tratarse simplemente de descubrir una alternativa que hasta ahora no estaba contemplada.

: será uno de los signos más movilizados por esta Luna Llena, especialmente por la cercanía de Urano en el mismo signo. Puede aparecer una noticia, una conversación o una situación que obligue a mirar algo desde otro lugar. También puede surgir una necesidad fuerte de cambiar una rutina, una decisión o una manera de relacionarse. El giro no tiene por qué ser negativo: puede tratarse simplemente de descubrir una alternativa que hasta ahora no estaba contemplada. Sagitario: el Sol ingresará en Sagitario el 22 y la Luna Llena se producirá en el signo opuesto, Géminis. Esto puede poner el foco en el equilibrio entre las propias necesidades y lo que plantean otras personas. Durante los últimos días del mes pueden aparecer conversaciones importantes o situaciones que lleven a replantear acuerdos. Más que aferrarse a un plan previo, el desafío será escuchar la información nueva y decidir con mayor libertad. Virgo : Virgo también forma parte de los signos mutables, por lo que esta lunación puede traer movimiento en asuntos que requieren organización, decisiones o comunicación. El giro puede ser pequeño en apariencia, pero importante para encontrar una solución que antes no se veía. La clave estará en no intentar controlar cada detalle antes de conocer todas las opciones.

: Virgo también forma parte de los signos mutables, por lo que esta lunación puede traer movimiento en asuntos que requieren organización, decisiones o comunicación. El giro puede ser pequeño en apariencia, pero importante para encontrar una solución que antes no se veía. La clave estará en no intentar controlar cada detalle antes de conocer todas las opciones. Piscis: para Piscis, la Luna Llena en Géminis puede movilizar cuestiones vinculadas con el entorno cercano, las conversaciones y decisiones que afectan la vida cotidiana. Algo que venía generando dudas podría finalmente mostrar una dirección más clara. En lugar de sacar conclusiones demasiado rápido, será conveniente darle espacio a lo que todavía está en proceso de definirse.