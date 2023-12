Inesperada reconciliación entre una figura de la música y una influencer luego de acusar infidelidad

En primer lugar, ambos dejaron de seguirse y no se likeaban las historias. Eso fue detectado como el primer alejamiento, ya que ambos son muy activos, a pesar de diferentes crisis que tuvieron como pareja, esta era la primera vez que lo hacían público.

De hecho, "La Chilena" mediante un streming que realizó en su cuenta de Twich. Ante la pregunta de uno de sus seguidores sobre dónde estaba su pareja, ella respondió que "no estamos más juntos, terminamos".

Tiago La Chilena 14-12-23.png

Sin embargo, no pudo contener una sonrisa y añadió en un tono más serio: "Me enteré de algo y bueno no lo voy a contar", e inmediatamente volvió a sonreír. Ante esta nueva información sus seguidores corrieron a chequear en redes sociales.

Finalmente, parece ser que hablaron y arreglaron su problema. Ambos volvieron a seguirse y no solo se volvieron a poner “me gusta”, sino también a comentarse.