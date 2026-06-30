Inesperada reconciliación entre Sofía Gonet y Homero Pettinato: los vieron a los besos El panelista reveló que la vieron a ella salir del departamento de él, lo que volvió a alimentar los rumores de una supuesta reconciliación. Agregar C5N en









La Reini y Homero, ¿juntos?

La influencer Sofia Gonet y el conductor Homero Pettinato volvieron a quedar en el centro de la polémica luego de que comenzaran a circular rumores sobre una supuesta reconciliación.

La información fue confirmada por Pepe Ochoa en Bondi Live, quien aseguró que la pareja retomó el contacto, e incluso fueron vistos juntos durante la mañana de este martes.

Fue en su programa El Ejercito de Lam, que el conductor anunció una reconciliación bomba, tras el desconcierto de sus compañeros dijo, “no voy a decir que es una reconciliación oficial, pero están en buenos términos. Hoy a la mañana los vieron salir del departamento de él, a los besos y de la mano, a la Reini y a Homero Pettinato", aclaró sobre el supuesto acercamiento.

ENIGMÁTICO: PROBLEMÁTICA RECONCILIACIÓN



Sumate a El Ejercito de la Mañana @elejercitodelam de lunes a viernes desde las 10hs @fedeebongiorno @pepeochoa88 y @santiagorivaroy pic.twitter.com/WjQ67ey235 — Bondi (@bondi_liveok) June 30, 2026 Como prueba de su información, desde la producción pusieron al aire unas imágenes donde se los ve a ambos en la calle, esperando para subir a un auto. Si bien el video no confirma la relación, habla de una proximidad.

La relación de La Reini y Homero Pettinato La relación entre Sofía y Homero comenzó a fines de enero de 2025 tras varios acercamientos en el canal de streaming Olga. Luego de varios meses de especulaciones, la pareja blanqueo durante una entrevista asegurando que el romance era real y que se había dado de manera natural.

Sin embargo, la relación estuvo marcado por altibajos mediáticos y finalmente se separaron a finales de 2025, en medio de una fuerte polémica y de varios cruces y denuncias públicas. Incluso, tiempo después de la separación, el conductor reconoció que seguía enamorado de la influencer, mientras ella se mostraba visiblemente superada.