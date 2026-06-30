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Inesperada reconciliación entre Sofía Gonet y Homero Pettinato: los vieron a los besos

El panelista reveló que la vieron a ella salir del departamento de él, lo que volvió a alimentar los rumores de una supuesta reconciliación.

La Reini y Homero

La Reini y Homero, ¿juntos?

La influencer Sofia Gonet y el conductor Homero Pettinato volvieron a quedar en el centro de la polémica luego de que comenzaran a circular rumores sobre una supuesta reconciliación.

Homero Pettinato rompió el silencio y habló sobre los rumores de reconciliación.
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Homero Pettinato habló de la supuesta reconciliación con La Reini y un detalle no pasó desapercibido

La información fue confirmada por Pepe Ochoa en Bondi Live, quien aseguró que la pareja retomó el contacto, e incluso fueron vistos juntos durante la mañana de este martes.

Fue en su programa El Ejercito de Lam, que el conductor anunció una reconciliación bomba, tras el desconcierto de sus compañeros dijo, “no voy a decir que es una reconciliación oficial, pero están en buenos términos. Hoy a la mañana los vieron salir del departamento de él, a los besos y de la mano, a la Reini y a Homero Pettinato", aclaró sobre el supuesto acercamiento.

La relación de La Reini y Homero Pettinato

La relación entre Sofía y Homero comenzó a fines de enero de 2025 tras varios acercamientos en el canal de streaming Olga. Luego de varios meses de especulaciones, la pareja blanqueo durante una entrevista asegurando que el romance era real y que se había dado de manera natural.

Sin embargo, la relación estuvo marcado por altibajos mediáticos y finalmente se separaron a finales de 2025, en medio de una fuerte polémica y de varios cruces y denuncias públicas. Incluso, tiempo después de la separación, el conductor reconoció que seguía enamorado de la influencer, mientras ella se mostraba visiblemente superada.

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