27 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

El mensaje de Kylian Mbappé tras el cuarto puesto de Francia en el Mundial: "Les debíamos..."

El delantero, capitán de su seleccionado y goleador de la Copa del Mundo, escribió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram por el amargo final que tuvo el equipo de Didier Deschamps luego de la eliminación ante España y la goleada que le propinó Inglaterra en el partido por el tercer lugar.

Por
Duele y seguirá doliendo

"Duele y seguirá doliendo", escribió Mbappé.

El final de Francia en el Mundial estuvo lejos de ser el esperado: el conjunto de Didier Deschamps llegaba como amplio candidato para quedarse con la Copa del Mundo, pero terminó eliminado en semifinales ante España y terminó goleado por Inglaterra en el partido por el tercer puesto. Tras el decepcionante desenlace, Kylian Mbappé, capitán del seleccionado y máximo goleador del certamen, escribió una extensa carta de agradecimiento para los hinchas y se lamentó por no haber podido lograr la tercera estrella para su país.

La trama de los discursos de odio y el poder de los algoritmos.
Te puede interesar:

"Campaña antiargentina": la explicación de un politólogo sobre el poder de los algoritmos

"Duele, y seguirá doliendo durante un tiempo; no voy a mentir sobre eso. El título de máximo goleador lo recibo con orgullo, pero habría sido muchísimo mejor levantar también la Copa. Quizá nos debíamos un final más bonito", escribió el delantero de Real Madrid.

Mbappé no solo fue el máximo anotador del torneo con 10 tantos -dos más que Lionel Messi (8)-, sino que además su implacable rendimiento ya le permitió superar también al líder de la Selección argentina como el jugador con más goles en la historia de los mundiales.

"Gracias a mis compañeros. Sin su trabajo, sus carreras, sus pases y ese espíritu de equipo que nos llevó desde el primer hasta el último partido, jamás habría podido marcar tanto. Este premio pertenece tanto al grupo como a mí. De pequeño soñaba con jugar un Mundial, o al menos uno. He disputado tres; he ganado uno y este año he tenido el orgullo de jugarlo como capitán. Nunca lo olvidaré", remarcó.

Por último, le agradeció a los hinchas, quienes "trasnocharon, a veces hasta bien entrada la madrugada por culpa de los husos horario", y prometió: "Habrá otros partidos, otras noches de verano o de invierno en las que volveremos a encontrarnos delante de esa misma pantalla, con la misma ilusión intacta. Aún no hemos terminado de jugar juntos".

View this post on Instagram

La carta de Kylian Mbappé tras el Mundial

Un mes de emociones. De superación. Del orgullo de vestir los colores de Francia. De pasión, sobre todo, la misma que nos impulsa en el campo y que los mueve frente a la pantalla o en las gradas. Eso es lo que hemos vivido juntos: una historia increíble. No nos llevamos el trofeo colectivo. Duele, y seguirá doliendo durante un tiempo; no voy a mentir sobre eso. El título de máximo goleador lo recibo con orgullo, pero habría sido muchísimo mejor levantar también la Copa. Quizá nos debíamos un final más bonito. Pero no siempre elegimos cómo termina la historia; sí elegimos qué ponemos en ella, y nosotros lo hemos dado todo. De eso estoy orgulloso.

Gracias a mis compañeros. Sin su trabajo, sus carreras, sus pases y ese espíritu de equipo que nos llevó desde el primer hasta el último partido, jamás habría podido marcar tanto. Este premio pertenece tanto al grupo como a mí. De pequeño soñaba con jugar un Mundial, o al menos uno. He disputado tres; he ganado uno y este año he tenido el orgullo de jugarlo como capitán. Nunca lo olvidaré.

Trasnocharon, a veces hasta bien entrada la madrugada por culpa de los husos horarios, para vernos jugar al otro lado del mundo. Se reunieron en casa, en bares, en familia o con amigos, por toda Francia y también fuera de ella.

El fútbol, en el fondo, sigue siendo un juego. Un juego que nos tomamos muy en serio, al que dedicamos toda una vida intentando dominarlo, pero que sigue siendo un juego, con reglas sencillas que no han cambiado desde que empezamos a jugar: un balón, una portería y las ganas de marcar. Por eso nos une a todos con la misma pasión. Este Mundial termina, pero la historia continúa. Habrá otros partidos, otras noches de verano o de invierno en las que volveremos a encontrarnos delante de esa misma pantalla, con la misma ilusión intacta. Aún no hemos terminado de jugar juntos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Licha Martínez, en contra de la campaña antiargentina.

Lisandro Martínez se mostró en contra de la campaña antiargentina: "Tengo un poquito de bronca"

Vincic tuvo una importante influencia en la final tras la roja a Enzo Fernández.

Se retiró Slavko Vincic, el árbitro que dirigió la final del Mundial entre Argentina y España

Lisandro Martínez fue declarado ciudadano ilustre en Gualeguay.

"Quiero dejar mi legado en el fútbol": el emotivo discurso de Lisandro Martínez en Gualeguay

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina.

El emotivo mensaje de Scaloni tras el Mundial 2026: "Los jugadores son mis guerreros"

El Ratón enfurecido al final del partido entre Argentina y España. Dani Olmo festejando con la Copa del Mundo en mano.

Dani Olmo rechazó el pedido de disculpas del Ratón Ayala: "No está arrepentido"

argentina y su poder blando: la contracultura mas influyente del planeta

Argentina y su poder blando: la contracultura más influyente del planeta

Rating Cero

La intérprete sigue en el ojo de la tormenta por su reposteo tras la final del Mundial.

Rosalía se cruzó con un argentino en Chile y esta fue su reacción después de las críticas

La influencer recurrió al programa de Asistencia Médica para Morir (MAID) vigente en Canadá.

Conmoción: murió una tiktoker tras batallar contra el Alzheimer

Este lunes se conocerá quién será el participante que abandonará la casa.

Se conoció quién sería el nuevo eliminado de Gran Hermano este lunes 27 de julio

Murió Claudio Gabriel Fernández, reconocido actor, director, docente y gestor cultural

Murió Claudio Gabriel Fernández, reconocido actor, director, docente y gestor cultural

¿Todo mal con Telefe?

Tajante decisión de Telefe: levantaron un programa a minutos de salir al aire

Hace poco más de un año también había despedido a su madre.

Quién era Duilio, el hermano desconocido de Nicolás Cabré que murió a los 47 años

últimas noticias

La intérprete sigue en el ojo de la tormenta por su reposteo tras la final del Mundial.

Rosalía se cruzó con un argentino en Chile y esta fue su reacción después de las críticas

Hace 5 minutos
La trama de los discursos de odio y el poder de los algoritmos.

"Campaña antiargentina": la explicación de un politólogo sobre el poder de los algoritmos

Hace 7 minutos
play

En conferencia con Caputo, Georgieva destacó que la inflación disminuyó y que "se superaron las metas del programa"

Hace 7 minutos
La estación Malabia fue evacuada tras el incidente.

Tragedia en la Línea B de subte: un hombre fue arrollado por una formación

Hace 9 minutos
Claudia Sheinbaum desmintió las acusaciones de Milei.

Sheinbaum cruzó a Milei, tras acusarla de financiar una campaña antiargentina: "Es falso"

Hace 25 minutos