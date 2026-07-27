27 de julio de 2026 Inicio
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Se retiró Slavko Vincic, el árbitro que dirigió la final del Mundial entre Argentina y España

Así lo confirmó la Federación Eslovena de Fútbol (NZS, por sus siglas en ese idioma). "Puso fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima de este deporte", expresaron. La IFFHS lo había elegido como el mejor juez de la Copa del Mundo. Tiene apenas 46 años.

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Vincic tuvo una importante influencia en la final tras la roja a Enzo Fernández.

Vincic tuvo una importante influencia en la final tras la roja a Enzo Fernández.

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El árbitro que dirigió la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, Slavko Vincic, se retiró de su carrera profesional a sus 46 años. La noticia fue confirmada por la Asociación de Fútbol de Eslovenia a través de un comunicado oficial y causó sorpresa en el mundo de fútbol.

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“Una semana después de la final del Mundial en Estados Unidos, Vincic concluyó oficialmente su histórica carrera arbitral en la cima del mundo”, indica el texto. Además del último partido, el árbitro estuvo en el empate 1 a 1 de Brasil y Marruecos, en el triunfo 2 a 1 de Argelia sobre Jordania y la victoria 2 a 0 de México ante Ecuador en octavos de final, además, fue quien echó a Hincapié por taparse la boca.

Fue galardonado luego de regresar a Estado Unidos: “Como primer árbitro esloveno, el de Maribor dirigió la gran final del Mundial de 2026 entre España y Argentina en East Rutherford, confirmando su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia”.

Como broche de oro a su temporada de despedida, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) lo declaró el mejor árbitro del Mundial, y en Italia recibió el prestigioso Premio Giulio Campanati", agrega.

Fue cuestionado desde el lado de Argentina luego de tener un antecedente negativo en el estreno de Qatar 2022, en la derrota vs. Arabia Saudita. Repartió 4 amarillas para Argentina y ninguna para España.

Además de las amarillas, expulsó a Enzo Fernández y Lionel Messi le reclamó que la segunda amarilla estuvo bien aplicada, pero que la primera fue solo por protestar.

El retiro del árbitro alimenta a las teorías conspirativas que indican que el partido no solo se perdió en la cancha porque resulta extraño que, a sus 46 años, decida retirarse si era premiado y reconocido en el mundo de la FIFA.

Quién es Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial 2026 que estuvo preso por un escándalo en 2020

Slavko Vincic pasó de ser un árbitro reconocido en Europa a convertirse en el encargado de dirigir la final del Mundial 2026. El esloveno fue elegido por la FIFA para impartir justicia en el duelo entre la Selección argentina y España, aunque su carrera también cuenta con un episodio polémico fuera de las canchas.

En mayo de 2020, durante la pandemia de coronavirus, Vincic quedó involucrado en un operativo policial en Bosnia que investigaba una red vinculada a prostitución, drogas y venta ilegal de armas. El árbitro se encontraba en una cabaña de la ciudad de Bijeljina junto a otras personas cuando ingresaron las autoridades y fue detenido.

Según trascendió, en el lugar fueron hallados dinero en efectivo, armas y cocaína. Sin embargo, Vincic no fue acusado de formar parte de la organización y recuperó la libertad luego de declarar ante la Policía. Tiempo después aseguró que había asistido al lugar tras recibir una invitación a comer y que desconocía la situación. "Acepté una invitación a comer, que resultó ser mi mayor error", advirtió.

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