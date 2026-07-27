La FIFA reveló cuál fue el mejor gol del Mundial 2026: lo eligieron los hinchas Uno de los tantos que sufrió la Selección argentina durante la fase eliminatoria de la Copa del Mundo fue elegido por el público como el más destacado del torneo. Por Agregar C5N en









Lopes Cabral festeja el golazo ante Argentina. Dibu Martínez sufrió el que fue elegido como el mejor gol del Mundial 2026. Redes sociales

La FIFA confirmó al ganador del Gol Hyundai del Mundial 2026, la distinción que premia a la conquista más destacada de esta edición de la Copa del Mundo: se la llevó Sidny Lopes Cabral, futbolista de la selección de Cabo Verde, por el golazo que le marcó a la Argentina en los 16avos de final en el partido que terminó con derrota por 3 a 2 para los africanos.

El premio se definió mediante votación abierta de los hinchas en la plataforma oficial del organismo, y el tanto del caboverdiano terminó imponiéndose con comodidad frente a otras conquistas muy comentadas del torneo, entre ellas las de Kylian Mbappé ante Senegal, Lionel Messi frente a Argelia, Julián Álvarez contra Suiza y Ferran Torres justamente frente a los argentinos.

Detrás de Lopes Cabral, el podio del Gol Hyundai del Torneo quedó completado por otras dos selecciones que dieron que hablar en este Mundial: el uzbeko Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, y el haitiano Wilson Isidor, cuyos tantos también recibieron un fuerte respaldo del público durante la votación.

El gol de Sidny López Cabral a la Selección argentina que fue elegido el mejor del torneo La jugada quedó grabada en la memoria de ese cruce disputado en el Miami Stadium. En el primer tiempo suplementario, Lopes Cabral dejó atrás a Alexis Mac Allister con un recorte y, casi sin ángulo, sacó un remate con efecto que se clavó en el travesaño de Emiliano "Dibu" Martínez para poner el 2-2 transitorio. La ovación fue inmediata, aunque no le alcanzó a Cabo Verde para dar la sorpresa: la Argentina de Lionel Scaloni terminó ganando 3-2 y avanzó de ronda rumbo a la final, que finalmente disputó ante España.

¡PERO CLARO, TENÍA QUE SER EL DE ÉL! El infernal zapatazo de Sidny Lopes Cabral en el partido entre Argentina - Cabo Verde fue elegido el MEJOR GOL de la Copa del Mundo. ¿Qué te parece? #ESPNMundial | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/swrqLvqEuh — SportsCenter (@SC_ESPN) July 27, 2026 De una vida modesta a la gloria mundialista El reconocimiento corona una historia particular. Según trascendió, Lopes Cabral jugaba hace apenas tres años en una quinta división de Alemania, en circunstancias muy alejadas del gran escenario que hoy lo tiene como protagonista. El delantero, nacido en los Países Bajos y de padres caboverdianos, fue fichado en junio por el Trabzonspor turco tras su paso por el Benfica.

Con este premio, Lopes Cabral se suma a una lista de ganadores anteriores del Gol del Mundial que incluye nombres como Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard y Richarlison, y deja una marca imborrable para Cabo Verde, la gran revelación de este Mundial 2026.