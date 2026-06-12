Shakira ante las críticas por su show: "Que este Mundial transcurra en paz" La cantante llamó a la reflexión luego de quedar en el centro de los comentarios y memes por su presentación con Dai Dai en el Estadio Azteca. Por Agregar C5N en









La cantante apareció en redes con una profunda reflexión tras las críticas por su actuación en el Estadio Azteca. Redes sociales / Imagen mejorada con IA

Shakira publicó un mensaje en redes sociales, tras cantar en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en la sede de México, donde recibió críticas y dijeron que "no era ella", sino una doble de la cantante.

La artista decidió romper el silencio tras la presentación de Dai Dai, el tema oficial de la Copa de la FIFA junto al nigeriano Burna Boy, este jueves pasado en el Estadio Ciudad de México. “Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo”, escribió.

La famosa tuvo su cuarta participación musical en un evento mundial: la barranquillera interpretó Hips Don't Lie - Bamboo, (2006), en Alemania, Waka Waka en Sudáfrica (2010) y La La La, en Brasil (2014).

En vez de responder a los comentarios y memes en redes, especialmente en X, la artista eligió el camino del llamado espiritual, y fue posteando los distintos momentos de la ceremonia en el Estadio Azteca a través de sus historias de Instagram.