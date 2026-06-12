En Vivo
12 de junio de 2026 Inicio

Shakira ante las críticas por su show: "Que este Mundial transcurra en paz"

La cantante llamó a la reflexión luego de quedar en el centro de los comentarios y memes por su presentación con Dai Dai en el Estadio Azteca.

Por
La cantante apareció en redes con una profunda reflexión tras las críticas por su actuación en el Estadio Azteca.

La cantante apareció en redes con una profunda reflexión tras las críticas por su actuación en el Estadio Azteca.

Redes sociales / Imagen mejorada con IA

Shakira publicó un mensaje en redes sociales, tras cantar en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en la sede de México, donde recibió críticas y dijeron que "no era ella", sino una doble de la cantante.

El defensor recibió el llamado de Scaloni tras la lesión de Balerdi.
Te puede interesar:

La historia de Marcos Senesi, el convocado sobre la hora por Scaloni al Mundial 2026 que rechazó a Italia por Argentina

La artista decidió romper el silencio tras la presentación de Dai Dai, el tema oficial de la Copa de la FIFA junto al nigeriano Burna Boy, este jueves pasado en el Estadio Ciudad de México. “Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo”, escribió.

La famosa tuvo su cuarta participación musical en un evento mundial: la barranquillera interpretó Hips Don't Lie - Bamboo, (2006), en Alemania, Waka Waka en Sudáfrica (2010) y La La La, en Brasil (2014).

En vez de responder a los comentarios y memes en redes, especialmente en X, la artista eligió el camino del llamado espiritual, y fue posteando los distintos momentos de la ceremonia en el Estadio Azteca a través de sus historias de Instagram.

Embed

Inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

La inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos será este viernes 12 de junio, en el SoFi Stadium de Inglewood, California (área de Los Ángeles), a las 20:30 hora de Argentina. La ceremonia se llevará a cabo 90 minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay. Para esta edición, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) eligió hacer varias celebraciones entre las tres naciones anfitrionas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El DT que es protagonista en Mundiales con México.

Este DT estuvo en las dos últimas inauguraciones de los Mundiales en México y hace historia: quién es

Los futbolistas de la Selección argentina esperan por el debut.

Mundial 2026: el desopilante video de la producción de fotos oficiales de la Selección argentina

El tierno gesto con un camarógrafo que rompió en llanto.

Claudia Villafañe muestra una reliquia de Diego Maradona: ¿Cábala para el Mundial 2026?

La final que ganó Argentina en Qatar 2022 está en el listado.

Los 3 partidos de la Selección argentina que fueron elegidos entre los 10 más importantes de los Mundiales

Hoy debutan Canadá y Estados Unidos.

Tras su ceremonia inaugural, Bosnia sorprende y le gana 1-0 a Canadá

Los detalles de las dos ceremonias restantes del Mundial 2026.

A qué hora son y cómo ver en vivo las inauguraciones del Mundial 2026 en Estados Unidos y Canadá este viernes 12

últimas noticias

Caso Adorni: ¿Por qué Javier Milei lo mantiene en el cargo?

Hace 3 minutos
El DT que es protagonista en Mundiales con México.

Este DT estuvo en las dos últimas inauguraciones de los Mundiales en México y hace historia: quién es

Hace 19 minutos
Un campeón del mundo y una ex miss universo ¿Juntos?

Fue un famoso jugador de España y estaría en una relación con una actriz sudamericana: quién es

Hace 20 minutos
Qué requisitos tiene la VTV si la realizas en un taller mecánico

Qué requisitos tiene la VTV si la realizas en un taller mecánico

Hace 21 minutos
Alerta en Newells: Saúl Salcedo protagonizó un choque que terminó con un muerto

Alerta en Newell's: Saúl Salcedo protagonizó un choque que terminó con un muerto

Hace 25 minutos