El sistema de la tarjeta SUBE tendrá una interrupción programada que afectará diferentes servicios utilizados por los pasajeros del transporte público en Argentina . La medida responde a tareas de actualización tecnológica destinadas a mejorar el funcionamiento de la plataforma.

Durante el mantenimiento, algunas operaciones habituales quedarán temporalmente suspendidas, aunque existirán alternativas para pagar los viajes . Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar precauciones y organizar sus recargas de saldo con anticipación.

La interrupción se realizará el domingo 22 de noviembre de 2026 , desde las 00 hasta las 12 , y tendrá una duración de 12 horas . Según informó el Gobierno nacional, los trabajos buscan optimizar el sistema SUBE y afectarán tanto a los canales digitales como a las operaciones presenciales.

Durante ese período, no se podrán comprar ni acreditar recargas electrónicas o presenciales , tampoco consultar el saldo disponible. Además, permanecerán fuera de servicio la App SUBE , el sitio web oficial y la atención telefónica , por lo que no será posible realizar gestiones mediante esas plataformas.

También se verá afectada la consulta de colectivos en tiempo real mediante la App Cuándo SUBO , utilizada para conocer la ubicación de las unidades. La reanudación de los servicios está prevista para el domingo a las 12 , una vez finalizadas las tareas de mantenimiento.

Cómo se podrá viajar durante la interrupción

Desde SUBE aclararon que los pasajeros podrán seguir viajando normalmente en el transporte público, siempre que tengan saldo previamente acreditado en sus tarjetas físicas o digitales. La suspensión de las recargas no impedirá pagar los pasajes con el dinero disponible.

Las autoridades recordaron que la tarjeta SUBE permite cargar hasta $40.000 y recomendaron anticipar las recargas antes del domingo. También continuarán disponibles, en los servicios que los acepten, las tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto.

Otra alternativa será pagar con celulares y dispositivos con tecnología NFC vinculados a tarjetas habilitadas, o mediante códigos QR de billeteras digitales compatibles. Estas opciones permitirán abonar los viajes sin depender de nuevas recargas de SUBE durante las 12 horas de mantenimiento.