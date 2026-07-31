Qué dijo Thiago Medina después de la grave denuncia que recibió El exparticipante Gran Hermano rompió el silencio y dio su testimonio tras la radicación de una presentación judicial en su contra que sacudió al ambiente de la farándula. Agregar C5N en









El exparticipante de Gran Hermano fue denunciado.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, se encuentra en el centro de la escena judicial tras ser denunciado por abuso sexual por su prima, Lara Agustina Ledesma, de 19 años. La joven se presentó este jueves en el Centro de la Mujer y la Familia de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, para formalizar la acusación por un episodio que habría ocurrido años atrás en el domicilio familiar.

Ante la consulta de la periodista Pilar Smith en LAM, Medina negó enfáticamente los hechos y generó un fuerte revuelo por la particular frase con la que intentó restarle trascendencia al asunto: “Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso”. La respuesta fue recibida con sorpresa en el ciclo conducido por Ángel de Brito, donde recalcaron la despectiva manera en la que el mediático se refirió a la denunciante.

Thiago emprendió un nuevo negocio con las figuritas del mundial. La presentación judicial reconstruye que los hechos habrían sucedido en una vivienda de la calle Vilela, cuando la víctima tenía alrededor de 13 años y el acusado 17. Según el relato de Ledesma al periodista Mati Gonz, el joven ingresó a su habitación y la sometió a tocamientos indeseados por debajo de la ropa. “Él me dijo que no le contara a nadie porque se iba a armar lío”, detalló la denunciante al recordar aquella noche.

Por último, la joven explicó que mantuvo el hecho en reserva durante dos años antes de poder hablar con su entorno más cercano. “Me animé a contárselo a mi familia cuando tenía 15 años. Con mi familia fuimos a la casa de Thiago a contárselo a su familia. Ellos se encargaron de divulgar por todos lados que era una mentira”, reveló Ledesma sobre la reacción que recibió tras romper el silencio y llevar el caso a la Justicia.

Los detalles de la denuncia a Thiago Medina La presentación judicial contra el exparticipante de Gran Hermano recayó en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, bajo la órbita del fiscal Juan Pablo Volpicina, además de contar con la intervención de la Secretaría de la Mujer de La Matanza. Según precisaron fuentes policiales, la denunciante impulsó la acción penal correspondiente, aunque optó por no requerir medidas cautelares contra el acusado.

Vía País La grave acusación irrumpe en un momento de fuerte exposición para el joven oriundo de González Catán, quien se hizo popularmente conocido en la edición 2022 del reality de Telefe. En aquel programa conformó una pareja con Daniela Celis, con quien tuvo a sus hijas gemelas, Laia y Aimé, nacidas a principios de 2024, previa a la separación que anunciaron a mediados de 2025. Actualmente, el mediático conserva una marcada presencia en redes sociales y continúa ligado a compromisos laborales. Tras concretarse la denuncia formal en la comisaría bonaerense, la causa seguirá su curso correspondiente en la Justicia para esclarecer los hechos relatados por su prima. El avance de la investigación determinará cuáles serán los próximos pasos que deberá afrontar el ex hermanito.