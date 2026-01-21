De qué se trata Los 7 magníficos, la película estilo western que volvió a ser de lo más visto de Netflix Un viejo éxito estadounidense llegó a la gran N roja y está siendo furor entre los suscriptores y usuarios. + Seguir en







Ahora llegó a la gran N roja un viejo éxito estadounidense que rompió taquilla en su país y, actualmente, lo hace en este sitio web, se trata de Los 7 magníficos.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse continuamente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de usuarios y suscriptores han aumentado notoriamente este mes de enero 2026.

Sinopsis de Los 7 magníficos, la película del momento en Netflix Los humildes habitantes de un pueblo mexicano, que viven modestamente de la agricultura, se hallan a merced de una despiadada banda de forajidos que constantemente les exigen un pago por sus cosechas. Como ellos no saben defenderse, deciden contratar los servicios de siete pistoleros, siete implacables mercenarios cada uno con una habilidad especial en el manejo de las armas.

7 magnificosss Tráiler de Los 7 magníficos Embed - Los siete magníficos (1960) - Tráiler Reparto de Los 7 magníficos Yul Brynner como Chris

como Chris Charles Bronson como Bernardo O´Reilly

como Bernardo O´Reilly Steve McQueen como Vin

como Vin James Coburn como Britt

como Britt Eli Wallach como Calvera

como Calvera Robert Vaughn como Lee

como Lee Horst Buchholz como Chico

como Chico Brad Dexter como Harry Luck 7 magnificos