De qué se trata Los 7 magníficos, la película estilo western que volvió a ser de lo más visto de Netflix

Un viejo éxito estadounidense llegó a la gran N roja y está siendo furor entre los suscriptores y usuarios.

Ahora llegó a la gran N roja un viejo éxito estadounidense que rompió taquilla en su país y

Ahora llegó a la gran N roja un viejo éxito estadounidense que rompió taquilla en su país y, actualmente, lo hace en este sitio web, se trata de Los 7 magníficos. 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse continuamente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de usuarios y suscriptores han aumentado notoriamente este mes de enero 2026.

Ahora llegó a la gran N roja un viejo éxito estadounidense que rompió taquilla en su país y, actualmente, lo hace en este sitio web, se trata de Los 7 magníficos. Un film de 1960 cargado de aventuras, intriga y diversión. Un entretenimiento garantizado para disfrutar entre amigos o en familia desde la comodidad de tu casa. A continuación te dejamos todos los detalles de su trama y un adelanto para que no te lo pierdas estas vacaciones.

Sinopsis de Los 7 magníficos, la película del momento en Netflix

Los humildes habitantes de un pueblo mexicano, que viven modestamente de la agricultura, se hallan a merced de una despiadada banda de forajidos que constantemente les exigen un pago por sus cosechas. Como ellos no saben defenderse, deciden contratar los servicios de siete pistoleros, siete implacables mercenarios cada uno con una habilidad especial en el manejo de las armas.

7 magnificosss

Tráiler de Los 7 magníficos

Embed - Los siete magníficos (1960) - Tráiler

Reparto de Los 7 magníficos

  • Yul Brynner como Chris
  • Charles Bronson como Bernardo O´Reilly
  • Steve McQueen como Vin
  • James Coburn como Britt
  • Eli Wallach como Calvera
  • Robert Vaughn como Lee
  • Horst Buchholz como Chico
  • Brad Dexter como Harry Luck
7 magnificos
