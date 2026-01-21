IR A
IR A

Sus capítulos son muy atrapantes, está en Netflix y es la versión latina de Las cosas por limpiar

Una producción colombiana, basada sobre hechos reales, que expone precariedad laboral junto a maternidades tempranas dentro de una narrativa extensa comprometida.

La serie de Netflix inspirada en una historia real de lucha y transformación social.

La serie de Netflix inspirada en una historia real de lucha y transformación social.

Netflix

María la caprichosa, la nueva producción latinoamericana que Netflix incorporó a su catálogo, se presenta como la versión latina de “Las cosas por limpiar”, con una propuesta de largo aliento que apuesta por una narrativa sostenida y profundamente social. A través de una historia inspirada en hechos reales, la ficción construye un retrato colectivo sobre mujeres que durante décadas sostuvieron hogares ajenos bajo condiciones de invisibilidad y abuso laboral, otorgando centralidad a problemáticas estructurales.

La octava temporada de Drive to Survive se estrenará el 27 de febrero
Te puede interesar:

Se encienden los motores: Netflix confirmó cuándo será el estreno de la octava temporada de Drive To Survive

Con sus 64 episodios, María la caprichosa se diferencia de la producción anglosajona que sirvió como punto de referencia por la amplitud de su desarrollo narrativo. Mientras aquella apostó por un formato breve, esta versión latinoamericana expande la historia y profundiza en los conflictos personales y sociales que atraviesan a la protagonista y a las mujeres de su entorno, construyendo un universo más amplio y sostenido en el tiempo.

La inspiración en la vida de María Roa Borja, reconocida líder social colombiana, transforma esa comparación inicial con Las cosas por limpiar en una identidad propia. La ficción articula la experiencia individual con una mirada colectiva que visibiliza la lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar, consolidando un relato que combina drama, realismo social y un fuerte compromiso político.

María la caprichosa
Entre las series latinoamericanas de Netflix, esta producción destaca por su fuerte contenido social.

Entre las series latinoamericanas de Netflix, esta producción destaca por su fuerte contenido social.

Netflix: sinopsis de María la caprichosa

La historia se inicia cuando un embarazo adolescente interrumpe el proyecto de María de convertirse en maestra. Ese acontecimiento marca un quiebre decisivo en su vida y da lugar a un proceso de transformación personal que la impulsa a desarrollar fortaleza, conciencia social y capacidad de organización frente a un contexto de exclusión.

El eje central se apoya en el trabajo doméstico como espacio de desigualdad estructural. La falta de contratos formales, la ausencia de reconocimiento legal y la dependencia económica extrema quedan reflejadas en escenas cotidianas que sostienen el realismo del relato y construyen una denuncia directa sobre la precariedad laboral que atraviesa a miles de mujeres.

Tráiler de María la caprichosa

Embed - MARIA LA CAPRICHOSA | ANUNCIO SERIE TRAILER ESPAÑOL | 5 Enero/26 - NETFLIX

Reparto de María la caprichosa

El elenco principal de María la caprichosa refleja la evolución de la protagonista a lo largo de distintas etapas de su vida y acompaña los temas sociales que atraviesa la trama, destacando personajes claves que aportan contexto y relación dentro de la historia.

  • Paola González – María Roa Borja en su juventud, marcada por la vulnerabilidad y los primeros pasos hacia su conciencia social.
  • Karent Hinestroza – María Roa Borja en su etapa adulta, ya consolidada como líder social y sindical.
  • Marggy Selene Valdiris López – María Roa Borja en la infancia.
  • Bryan Mina – Fernando, personaje relevante dentro del entorno social de la protagonista.
  • Sebastián Eslava – Juan Manuel, figura clave que acompaña la historia personal y política de María.
  • Carolina Cuervo – Doña Sonia.
  • Julián Díaz – Don Manuel.
  • Indhira Serrano – Perxides Borja.
  • Valeria Caicedo – Francy de joven.
  • Paola Moreno – Tulia de joven.
  • Bárbara Perea Arce – Irma.
  • Daniel Toro – Edwin de joven.
  • Carlos Carvajal – Claudio.

Este conjunto de protagonistas y secundarios expande la trama y permite representar diferentes facetas de la vida social y laboral que confluyen en la narrativa de la serie.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ahora, llegó a la gran N roja, La reina del flow, la novela colombiana de 2018 y presentó nuevos capítulos ya disponibles en esta plataforma. 
play

La reina del flow, la telenovela del momento en Netflix y tiene nuevos capítulos: cuál es la trama

La actriz fue una de las elegidas para personificar a la mítica conductora argentina.

"No tenés códigos": Cecilia Roth, furiosa por los rumores de peleas en la serie de Moria Casán

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor
play

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: cuál es

Isak Férriz e Iria del Río destacaron con sus actuaciones en esta película de Netflix. 
play

Es una película española, está en Netflix y dura menos de dos horas

Ahora llegó un nuevo estreno que es furor en la gran N roja, se trata de Héroe por encargo, la nueva producción estadounidense que escaló rápidamente al top ten en varios países.
play

De qué se trata Héroe por encargo, la comedia de acción que llegó a Netflix y es de lo más visto

Esta comedia romántica es un éxito de Netflix a nivel global.
play

Hoy en Netflix: es una comedia romántica basada en un best seller y no para de sumar visualizaciones

últimas noticias

La octava temporada de Drive to Survive se estrenará el 27 de febrero

Se encienden los motores: Netflix confirmó cuándo será el estreno de la octava temporada de Drive To Survive

Hace 10 minutos
Javier Milei expone en Foro Economico Mundial. 

Milei en Davos: "Vemos los daños aberrantes que causó el socialismo en Venezuela"

Hace 14 minutos
Esta mujer que recibió un diagnóstico inimaginable

Veía mal, creía que era el efecto de un vuelo de larga distancia, pero un diagnóstico inesperado la dejó sin palabras

Hace 16 minutos
Las alternativas electrónicas muestran un desempeño más favorable para acompañar el ritmo de los precios en el corto plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 4.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Hace 25 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, La reina del flow, la novela colombiana de 2018 y presentó nuevos capítulos ya disponibles en esta plataforma. 

La reina del flow, la telenovela del momento en Netflix y tiene nuevos capítulos: cuál es la trama

Hace 28 minutos