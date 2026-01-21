Sus capítulos son muy atrapantes, está en Netflix y es la versión latina de Las cosas por limpiar Una producción colombiana, basada sobre hechos reales, que expone precariedad laboral junto a maternidades tempranas dentro de una narrativa extensa comprometida. + Seguir en







La serie de Netflix inspirada en una historia real de lucha y transformación social. Netflix

María la caprichosa, la nueva producción latinoamericana que Netflix incorporó a su catálogo, se presenta como la versión latina de “Las cosas por limpiar”, con una propuesta de largo aliento que apuesta por una narrativa sostenida y profundamente social. A través de una historia inspirada en hechos reales, la ficción construye un retrato colectivo sobre mujeres que durante décadas sostuvieron hogares ajenos bajo condiciones de invisibilidad y abuso laboral, otorgando centralidad a problemáticas estructurales.

Con sus 64 episodios, María la caprichosa se diferencia de la producción anglosajona que sirvió como punto de referencia por la amplitud de su desarrollo narrativo. Mientras aquella apostó por un formato breve, esta versión latinoamericana expande la historia y profundiza en los conflictos personales y sociales que atraviesan a la protagonista y a las mujeres de su entorno, construyendo un universo más amplio y sostenido en el tiempo.

La inspiración en la vida de María Roa Borja, reconocida líder social colombiana, transforma esa comparación inicial con Las cosas por limpiar en una identidad propia. La ficción articula la experiencia individual con una mirada colectiva que visibiliza la lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar, consolidando un relato que combina drama, realismo social y un fuerte compromiso político.

María la caprichosa Entre las series latinoamericanas de Netflix, esta producción destaca por su fuerte contenido social. Netflix Netflix: sinopsis de María la caprichosa La historia se inicia cuando un embarazo adolescente interrumpe el proyecto de María de convertirse en maestra. Ese acontecimiento marca un quiebre decisivo en su vida y da lugar a un proceso de transformación personal que la impulsa a desarrollar fortaleza, conciencia social y capacidad de organización frente a un contexto de exclusión.

El eje central se apoya en el trabajo doméstico como espacio de desigualdad estructural. La falta de contratos formales, la ausencia de reconocimiento legal y la dependencia económica extrema quedan reflejadas en escenas cotidianas que sostienen el realismo del relato y construyen una denuncia directa sobre la precariedad laboral que atraviesa a miles de mujeres.

Tráiler de María la caprichosa Embed - MARIA LA CAPRICHOSA | ANUNCIO SERIE TRAILER ESPAÑOL | 5 Enero/26 - NETFLIX Reparto de María la caprichosa El elenco principal de María la caprichosa refleja la evolución de la protagonista a lo largo de distintas etapas de su vida y acompaña los temas sociales que atraviesa la trama, destacando personajes claves que aportan contexto y relación dentro de la historia. Paola González – María Roa Borja en su juventud, marcada por la vulnerabilidad y los primeros pasos hacia su conciencia social.

– María Roa Borja en su juventud, marcada por la vulnerabilidad y los primeros pasos hacia su conciencia social. Karent Hinestroza – María Roa Borja en su etapa adulta, ya consolidada como líder social y sindical.

– María Roa Borja en su etapa adulta, ya consolidada como líder social y sindical. Marggy Selene Valdiris López – María Roa Borja en la infancia.

– María Roa Borja en la infancia. Bryan Mina – Fernando, personaje relevante dentro del entorno social de la protagonista.

Sebastián Eslava – Juan Manuel, figura clave que acompaña la historia personal y política de María.

Carolina Cuervo – Doña Sonia.

Julián Díaz – Don Manuel.

Indhira Serrano – Perxides Borja.

Valeria Caicedo – Francy de joven.

Paola Moreno – Tulia de joven.

Bárbara Perea Arce – Irma.

Daniel Toro – Edwin de joven.

Carlos Carvajal – Claudio. Este conjunto de protagonistas y secundarios expande la trama y permite representar diferentes facetas de la vida social y laboral que confluyen en la narrativa de la serie.