Alfa denunció a la producción de Gran Hermano y un exparticipante salió al cruce: "Viejo raro" El exhermanito lleva a la Justicia al programa más famoso del país porque, según detalla en la denuncia, perjudicaron su salud. Agregar C5N en









Alfa lleva a la justicia a Telefe.

Laura Ubfal contó que Alfa decidió iniciar acciones legales contra la producción de Gran Hermano. Luego de que la noticia trascendió, un exparticipante de la misma edición lo cuestionó con duras palabras.

La periodista reveló en su programa La Linterna en Bondi que Alfa Santiago decidió denunciar a Gran Hermano, a Telefe, a Kuarzo y a la empresa que se ocupa de la salud de los participantes del reality.

Según detalló la conductora, lo que se sabe hasta ahora es que, tras su paso por la casa en 2024, el exhermanito decidió mandarle una carta documento al canal y a la empresa que se ocupa del bienestar de los participantes. Pero eso no es todo, ya que también la periodista aseguró que habrá una primera mediación entre ambas partes el próximo martes 30 de junio.

La denuncia tiene origen en su breve paso por la casa en 2024, cuando una fuerte discusión le provocó un pico de estrés que derivó en una arritmia. Si bien fue atendido de inmediato en el Sanatorio Las Lomas, dos años después Alfa busca un resarcimiento económico por los daños que, según sostiene, le ocasionó esa situación.

Un compañero de Gran Hermano cuestionó la denuncia de Alfa Hernán Ontivero, excompañero de Alfa en aquella edición del reality, salió al cruce de la denuncia con un duro mensaje desde su cuenta de Instagram. A través de una historia, compartió la noticia y escribió: "Qué culpa tienen Kuarzo y Telefe de que vos te hagas pis, viejo raro". Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y sorprendieron por la dureza de sus palabras.

Créditos: Redes sociales.