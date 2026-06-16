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Impactante video: un reconocido cantante argentino se cayó del escenario en pleno show

Luego, retomó el micrófono y cerró el show ante miles de personas que habían viajado desde distintos puntos de la Patagonia. La banda no se pronunció sobre su estado de salud.

La caída de esas características sobre el borde de un escenario siempre genera preocupación.

La caída de esas características sobre el borde de un escenario siempre genera preocupación.

Redes sociales

Adrián Dárgelos, cantante de Babasónicos, sufrió una fuerte caída durante el show que la banda ofreció el sábado 13 de junio en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, Chubut. El incidente ocurrió mientras la banda interpretaba Microdancing y los videos del momento se viralizaron en redes sociales en cuestión de minutos, generando una ola de preocupación entre los seguidores del grupo.

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El episodio ocurrió cuando el artista avanzaba por una pasarela lateral del escenario para acercarse al público, un recurso habitual en sus presentaciones. Dio un paso en falso, perdió el equilibrio por completo y cayó hacia una zona considerablemente más baja que el nivel principal de la estructura, golpeando con el borde antes de terminar de caer. El momento quedó registrado desde múltiples ángulos por los celulares de los asistentes.

Durante los segundos que siguieron, el cantante permaneció en el sector inferior mientras integrantes del staff se acercaban para asistirlo. La banda no se detuvo: Diego "Uma-T" Tuñón, el tecladista, tomó la letra y continuó con la canción para sostener el show ante el público, que observaba la escena con visible incertidumbre.

El alivio llegó rápido ya que Dárgelos logró ponerse de pie por sus propios medios, se acomodó la ropa y volvió al escenario en cuestión de segundos, sin señales visibles de dolor. La reacción del público fue una ovación cerrada que recargó la energía del recital, que siguió con total normalidad hasta el final.

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@maxiepepper Babasónicos en Comodoro Rivadavia. Por suerte está bien. #babasonicos #comodororivadavia #microdancing sonido original - maxiepepper

Cómo está la salud de Adrián Dárgelos tras la caída

Hasta el momento, ni la banda ni el propio cantante emitieron un comunicado oficial sobre el estado físico de Dárgelos luego del incidente. La única señal concreta sobre su condición es que logró terminar el show sin necesitar asistencia médica y sin interrupciones adicionales.

El hecho de que haya retomado el micrófono de inmediato y completado la presentación da a entender que el golpe no tuvo consecuencias graves en el corto plazo, aunque una caída de esas características sobre el borde de un escenario siempre genera preocupación. Las imágenes que circulan en redes muestran claramente cómo fue el impacto que justificó el susto.

Adrián Dárgelos Babasonicos Festival Bandera

El concierto tenía además un peso especial, ya que fue el regreso de Babasónicos a Comodoro Rivadavia después de 11 años de ausencia. La próxima parada de la gira son dos fechas en el Arena de Buenos Aires, programadas para el 25 y 26 de junio, instancias en las que quedará más claro si la caída dejó alguna secuela.

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