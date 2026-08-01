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¿Hubo terceros? Todos los detalles de la separación entre Luck Ra y La Joaqui

La cantante de RKT confirmó el fin de su relación con el referente del cuarteto a través de un comunicado en redes sociales, donde explicó los motivos de la decisión y pidió respeto por la privacidad de ambos.

La Joaqui confirmó el final de su relación con Luck Ra mediante un comunicado.

La Joaqui confirmó el final de su relación con Luck Ra mediante un comunicado.

  • La Joaqui confirmó el final de su relación con Luck Ra mediante un comunicado.
  • Explicó que ambos atraviesan proyectos y etapas de vida diferentes.
  • Los artistas pidieron respeto por su privacidad mientras transitan el duelo.
  • Ambos eliminaron las fotos en pareja de sus redes sociales y dejaron de seguirse.

Los detalles de la separación entre Luck Ra y La Joaqui;;; la historia de amor entre la famosa pareja de artistas llegó a su fin. Después de varios días de rumores, la cantante confirmó la separación mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que dejó en claro que la decisión fue tomada de común acuerdo y descartó las versiones que hablaban de una crisis provocada por infidelidades. ¿Hubo terceros?

Colegas, autoridades y fanáticos de todo el mundo se sumaron a las despedidas tras conocerse la noticia.
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Los cantantes comenzaron su relación en 2024 y, en poco más de dos años, se convirtieron en una de las parejas más queridas de la música argentina. Su complicidad dentro y fuera de los escenarios conquistó a miles de seguidores, que acompañaban cada uno de sus posteos y muestras de cariño en redes sociales.

Antes de la confirmación oficial, varios indicios alimentaron las versiones de una crisis. Los seguidores advirtieron que la exponente del RKT había dejado de asistir a las reuniones con los amigos de Luck Ra, ambos dejaron de mostrarse juntos en redes sociales y el cantante evitó responder las consultas sobre su relación durante un streaming en España. Con el correr de los días, las especulaciones crecieron e, incluso, algunas versiones apuntaron a la supuesta participación de una tercera persona.

Cómo fue la separación entre Luck Ra y La Joaqui

La Joaqui explicó que la ruptura fue una decisión basada en los diferentes proyectos y etapas personales que ambos desean transitar. "*Queremos comunicar, antes de que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin", comenzó el mensaje compartido por la artista. Además, aclaró que la separación "no tiene que ver con desamor ni mucho menos con afectos familiares", y destacó el vínculo que Luck Ra construyó con sus hijas. "Facu siempre amó a mis hijas y ellas a él".

La cantante sostuvo que la decisión estuvo motivada por los distintos caminos que ambos desean recorrer. "Deseos de un futuro y etapas distintas. Por todo lo compartido durante este tiempo, nos soltamos con el mismo amor con el que nos vimos llegar". En el comunicado, La Joaqui buscó poner fin a las especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales y descartó que la ruptura estuviera relacionada con infidelidades o con la intervención de terceras personas. Según expresó, la decisión fue tomada con "respeto, entendimiento, cariño y agradecimiento", por lo que no existieron conflictos vinculados a terceros.

Ambos artistas compartieron exactamente el mismo comunicado en sus redes sociales y solicitaron respeto para atravesar este momento. También pidieron comprensión a los medios de comunicación y hablaron del difícil proceso que atraviesan. "Está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedir piedad mediática para poder transitarlo con el menor dolor posible".

Mientras Luck Ra evitó responder las consultas sobre la crisis durante un streaming en España, la intérprete de "Butakera" dejó entrever la situación al mencionar al cantante en el programa que comparte con Flor Jazmín Peña, un gesto que fue interpretado como una señal de que la relación atravesaba un momento delicado.

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