Descubrieron a Rosalía en un bodegón en Chacarita: las imágenes del momento La cantante española estuvo con un grupo reducido de amigos en su primera salida en Ciudad de Buenos Aires y publicó las fotos. Agregar C5N en









Rosalía, escondida de los argentinos. Redes sociales

Antes que la tormenta cambiara sus planes, Rosalía aprovechó su estadía en Buenos Aires para salir a cenar con un grupo de amigos. Fue de incógnita a comer a un reconocido bodegón de Chacarita y las imágenes recorrieron las redes sociales.

A través de varias historias de Instagram, la artista mostró la celebración del cumpleaños de uno de sus amigos en Olla 7. En las imágenes que publicó se pudo ver la mesa junto a sus acompañantes Y la torta con la vela.

ROSALÍA festejó el cumpleaños de su mejor amigo en el bodegón Olla 7 en Chacarita, Buenos Aires pic.twitter.com/5X7Q4NI5Dv — luli (@angelfumon) August 1, 2026 Desde que llegó al país, Rosalía no quiso salir a recorrer la Ciudad de Buenos Aires, pero fue compartiendo parte de sus actividades con sus millones de seguidores. En esta oportunidad, eligió uno de los bodegones más conocidos de Chacarita para disfrutar de una cena entre amigos antes de seguir con su estadía en la Argentina.

Olla 7 ganó popularidad dentro del circuito gastronómico porteño por su propuesta basada en cocina de estación y una carta breve que cambia según los ingredientes disponibles. Ubicado en Chacarita, el restaurante combina el estilo de un bodegón moderno con platos de inspiración casera y productos frescos.

Nuevo golpe a Rosalía: la gente le hizo sentir el rigor en Buenos Aires La llegada de Rosalía a Buenos Aires quedó envuelta en un escenario muy diferente al que suele acompañar a las grandes estrellas internacionales. La cantante española aterrizó en un vuelo privado procedente de Chile para iniciar una serie de cuatro conciertos en el Movistar Arena, pero en las puertas del Hotel Four Seasons el recibimiento fue llamativamente escaso.

En el lugar predominó la presencia de periodistas, camarógrafos y móviles de televisión, mientras que la cantidad de seguidores fue muy reducida, una postal que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales. El bajo nivel de convocatoria se produjo pocos días después de la controversia generada por una publicación de la artista relacionada con la final del Mundial 2026, contenido que numerosos usuarios argentinos interpretaron como una provocación hacia la Selección Argentina. Tras la reacción negativa, Rosalía eliminó la publicación y difundió un mensaje de disculpas, asegurando que nunca buscó ofender al público argentino y que compartió el contenido únicamente porque sonaba una de sus canciones. Sin embargo, el episodio continuó generando repercusiones en las redes sociales y entre parte del público local.