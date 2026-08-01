IR A
IR A

Descubrieron a Rosalía en un bodegón en Chacarita: las imágenes del momento

La cantante española estuvo con un grupo reducido de amigos en su primera salida en Ciudad de Buenos Aires y publicó las fotos.

Rosalía

Rosalía, escondida de los argentinos.

Redes sociales

Antes que la tormenta cambiara sus planes, Rosalía aprovechó su estadía en Buenos Aires para salir a cenar con un grupo de amigos. Fue de incógnita a comer a un reconocido bodegón de Chacarita y las imágenes recorrieron las redes sociales.

Rosalia y la contudente decisión sobre sus planes en el país.
Te puede interesar:

La drástica decisión que tomó Rosalía durante su visita a Argentina

A través de varias historias de Instagram, la artista mostró la celebración del cumpleaños de uno de sus amigos en Olla 7. En las imágenes que publicó se pudo ver la mesa junto a sus acompañantes Y la torta con la vela.

Desde que llegó al país, Rosalía no quiso salir a recorrer la Ciudad de Buenos Aires, pero fue compartiendo parte de sus actividades con sus millones de seguidores. En esta oportunidad, eligió uno de los bodegones más conocidos de Chacarita para disfrutar de una cena entre amigos antes de seguir con su estadía en la Argentina.

Olla 7 ganó popularidad dentro del circuito gastronómico porteño por su propuesta basada en cocina de estación y una carta breve que cambia según los ingredientes disponibles. Ubicado en Chacarita, el restaurante combina el estilo de un bodegón moderno con platos de inspiración casera y productos frescos.

Nuevo golpe a Rosalía: la gente le hizo sentir el rigor en Buenos Aires

La llegada de Rosalía a Buenos Aires quedó envuelta en un escenario muy diferente al que suele acompañar a las grandes estrellas internacionales. La cantante española aterrizó en un vuelo privado procedente de Chile para iniciar una serie de cuatro conciertos en el Movistar Arena, pero en las puertas del Hotel Four Seasons el recibimiento fue llamativamente escaso.

En el lugar predominó la presencia de periodistas, camarógrafos y móviles de televisión, mientras que la cantidad de seguidores fue muy reducida, una postal que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales. El bajo nivel de convocatoria se produjo pocos días después de la controversia generada por una publicación de la artista relacionada con la final del Mundial 2026, contenido que numerosos usuarios argentinos interpretaron como una provocación hacia la Selección Argentina.

Tras la reacción negativa, Rosalía eliminó la publicación y difundió un mensaje de disculpas, asegurando que nunca buscó ofender al público argentino y que compartió el contenido únicamente porque sonaba una de sus canciones. Sin embargo, el episodio continuó generando repercusiones en las redes sociales y entre parte del público local.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Qué hizo ahora?

Desesperada medida: Rosalía recurrió a un músico argentino para revertir su imagen en el país

Rosalía y Lola Bahía. 

Quién es Loli Bahía, la modelo francesa que acompaña a Rosalía en su paso por Argentina

Rosalía dará una serie de shows en Argentina.

Rosalía en Buenos Aires: una famosa argentina rechazó participar de su show en plena polémica

Rosalía llegó al país tras desatar el enojo de los argentinos por el Mundial: preocupación por su seguridad

Rosalía llegó al país tras desatar el escándalo por la campaña antiargentina

Rosalía reactivó sus redes sociales.

Reapareció Rosalía en las redes sociales: qué dijo la cantante en medio del escándalo

Rosalía, reaccionó a la bandera Argentina.

La desmedida reacción de Rosalía al ver la bandera de Argentina en Chile: qué hizo

últimas noticias

Piden la expulsión de Juliana. 

Desesperado pedido de expulsión en Gran Hermano: una participante agredió a una compañera

Hace 40 minutos
Rosalía, escondida de los argentinos.

Descubrieron a Rosalía en un bodegón en Chacarita: las imágenes del momento

Hace 1 hora
Explotó un coche bomba en Colombia cerca de un comando policial: al menos 10 heridos

Explotó un coche bomba en Colombia cerca de un comando policial: al menos 10 heridos

Hace 1 hora
La Joaqui confirmó el final de su relación con Luck Ra mediante un comunicado.

¿Hubo terceros? Todos los detalles de la separación entre Luck Ra y La Joaqui

Hace 1 hora
Ejerció como psiquiatra durante varios años y luego triunfó como actor ¿Quién es?

Este actor estudió medicina y llegó a ejercer pero luego se dedicó a la televisión y la rompió

Hace 2 horas