Explotó un coche bomba en Colombia cerca de un comando policial: al menos 10 heridos A días de la investidura presidencial de Abelardo de la Espriella, un atentado conmociona la ciudad de Cúcuta. Durante la madrugada un vehículo se detonó cerca del Departamento de Policía de Norte de Santander. Por Agregar C5N en









@carlosramireze22 El Tiempo Colombia

Un coche boma explotó este sábado cerca de un comando de Policía en Cúcuta, Colombia y dejó al menos 10 heridos. Este atentado ocurrió días después de la investidura presidencial de Abelardo de la Espriella, quién repudió el ataque y lo calificó como "cobarde".

La explosión ocurrió durante la madrugada dañando las instalaciones de la Policía, así cómo también otros vehículos que se encontraban en la zona. El coche bomba no llamó la atención, ya que cerca del lugar se encuentra el mercado público Cenabastos, donde habitualmente llegan camiones cargados de mercadería.

#Atención Explotó carro bomba en comando de Policía de Norte de Santander y la central de abastos de Cúcuta https://t.co/AYAGjHfqAi #EnDesarrollo #VocesySonidos pic.twitter.com/taqFZIlEKF — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 1, 2026 Este atentado ocurrió días después de la investidura presidencial de derecha Abelardo de la Espriella, quién llega a reemplazar Gustavo Petro, primer mandatario izquierdista en la historia de Colombia el próximo 7 de agosto. Según medios de allá, como El Tiempo, al menos 10 de los heridos resultaron ser miembros de la fuerza, y un perro policía falleció como consecuencia del atentado.

"Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia", escribió en redes socilales Abelardo de la Espriella en su cuenta oficial de X.

En esa línea sentenció que "el terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad. Los responsables deberán ser identificados, capturados y llevados ante la justicia con todo el peso de la ley. A nuestros héroes de la Fuerza Pública: no están solos. Colombia y el tigre los respalda. ¡Firme por la Patria!".