Explotó un coche bomba en Colombia cerca de un comando policial: al menos 10 heridos

Un coche boma explotó este sábado cerca de un comando de Policía en Cúcuta, Colombia y dejó al menos 10 heridos. Este atentado ocurrió días después de la investidura presidencial de Abelardo de la Espriella, quién repudió el ataque y lo calificó como "cobarde".
La explosión ocurrió durante la madrugada dañando las instalaciones de la Policía, así cómo también otros vehículos que se encontraban en la zona. El coche bomba no llamó la atención, ya que cerca del lugar se encuentra el mercado público Cenabastos, donde habitualmente llegan camiones cargados de mercadería.
Este atentado ocurrió días después de la investidura presidencial de derecha Abelardo de la Espriella, quién llega a reemplazar Gustavo Petro, primer mandatario izquierdista en la historia de Colombia el próximo 7 de agosto. Según medios de allá, como El Tiempo, al menos 10 de los heridos resultaron ser miembros de la fuerza, y un perro policía falleció como consecuencia del atentado.
"Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia", escribió en redes socilales Abelardo de la Espriella en su cuenta oficial de X.
En esa línea sentenció que "el terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad. Los responsables deberán ser identificados, capturados y llevados ante la justicia con todo el peso de la ley. A nuestros héroes de la Fuerza Pública: no están solos. Colombia y el tigre los respalda. ¡Firme por la Patria!".
Desde la La Alcaldía de Cúcuta también rechazó "el atentado contra las instalaciones del comando de la Policía en Norte de Santander, que dejó varios uniformados heridos. Expresamos nuestra solidaridad con los policías afectados, sus familias y con toda la institución", y el Gobernación de Norte de Santander ofreció una recompensa de 100 millones de pesos para quienes puedan aportar datos para identificar a los autores del atentado.
Los videos de la explosión de un coche bomba en Colombia