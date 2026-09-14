Iba a ser el conductor estrella de Telefe, lo bajaron y ahora lo reubicaron: "Igual estoy feliz" Las autoridades de Telefe le habían prometido al influencer que iba a estar al frente de uno de los ciclos más esperados, pero no fue así y se generó un escándalo. Agregar C5N en









¿De quién se trata? Redes sociales

El influencer Ian Lucas iba a ser el conductor de Master Chef Kids en Telefe, luego de ser el campeón de la edición Celebrity. Las autoridades de Telefe lo tentaron y le dijeron que era su próximo proyecto. Sin embargo, lo bajaron y ahora lo reubicaron en otro puesto del programa.

Sucede que, en su lugar decidieron poner a Verónica Lozano y el influencer fue directamente a jurado. ¿Qué dijo el protagonista? “Estuve del otro lado y siento que ahora los puedo ayudar y juzgar desde el lado de haber pasado lo que van a vivir ellos ahora, los nenes. Voy a estar con Germán Martitegui y Maru Botana”.

En un móvil con Intrusos contó que será jurado: “También va a estar Verito. Feliz. La mayoría de mi público es de esa edad así que estoy contento. Es raro juzgar. Es un papel importante y quiero que, por más que sea diversión, los nenes se lo tomen en serio. Vi los casting y hay muchos nenes que cocinan tremendo”.

“¿Qué pasó? Soy sincero. Hubo una charla hace meses cuando termino de ganar MasterChef. Todo el tiempo estoy trabajando. Se habló para que fuera el conductor, pero después no hablé más nada. Volví y no hablé con nadie”, agregó.

Lejos de enojarse, se mostró feliz por el nuevo proyecto, aunque no sea el que le prometieron: Después me enteré lo de Vero. Es una leyenda. Me llevo increíble y está perfecto. Y cuando me ofrecieron lo del jurado, me acomodé y lo voy a hacer. Hago las cosas porque me gustan. Cero drama. Arranco a grabar un día y ese mismo día a la tarde me tomo un avión y voy a San Juan a un show. Imaginate si no tengo ganas de hacerlo”.

Cambio de última hora en las encuestas: adelantaron una ganadora contundente en Gran Hermano A poco de la definición de Gran Hermano Generación Dorada, se filtraron nuevas encuestas que muestran un cambio importante en las tendencias y adelantan una ganadora con una ventaja abrumadora sobre sus dos rivales. Charlotte Caniggia, Yipio Pintos y Sol Abraham se disputan el trofeo mayor del reality de Telefe conducido por Santiago del Moro, y los últimos sondeos marcan una diferencia contundente a favor de una de ellas. Según el usuario de X GH Trivia, especializado en encuestas dirigidas a los seguidores del programa, el escenario para este domingo aparece prácticamente definido de cara a la gala final. Los números actuales muestran una diferencia tan marcada que dejan poco margen para sorpresas en la votación. Los últimos números difundidos por GH Trivia son muy claros. Yipio Pintos lidera con el 73,2% de la intención de voto, muy por encima de Charlotte Caniggia, que se ubica segunda con el 18,3%, y de Sol Abraham, que cierra el podio con el 8,5%. Con esta diferencia, la preferencia del público parece estar más que definida a pocas horas del anuncio oficial.