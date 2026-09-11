Baja inesperada en un exitoso programa de Telefe: una figura pegó el portazo y hay confusión

Una inesperada ausencia de último momento sacudió a las autoridades del canal líder y desató especulaciones inmediatas entre los espectadores.

El canal de aire sufre la ausencia de una protagonista central de la programación.

La pantalla de Telefe se vio sacudida en las últimas horas tras confirmarse una ausencia de último momento en uno de sus programas más vistos. La conductora Carina Zampini no estará al frente de la emisión habitual de La Peña de Morfi, lo que generó sorpresa inmediata entre la audiencia.

Se filtró lo que encontró Lola en el celular de Manuel Ibero de Gran Hermano que terminó en su separación

La noticia se conoció rápidamente en los medios de espectáculos y desató una ola de comentarios en las redes sociales. Aunque muchos televidentes temieron un portazo definitivo , la decisión responde a una pausa breve en la apretada agenda laboral que la figura viene manteniendo .

El público se volcó a indagar sobre las razones detrás de este faltazo repentino en un envío semanal consolidado. La producción del canal debió reorganizar de urgencia la grilla de la jornada para mantener la dinámica habitual sin alterar la estructura general.

La razón formal de su alejamiento temporal es el inicio de unas breves vacaciones programadas para descansar durante algunos días. La presentadora viene de acumular compromisos intensos tanto en la televisión abierta como en plataformas de streaming, donde encabeza proyectos diarios.

A pesar de las especulaciones iniciales, la profesional tiene previsto reincorporarse con normalidad a la pantalla en cuanto concluya su receso. Por el momento, la emisora garantizó que la estructura del programa dominical mantendrá la calidad y el formato de siempre.

Quién reemplazará a Carina Zampini en La Peña de Morfi

La responsabilidad de acompañar a Diego Leuco en la conducción transitoria de La Peña de Morfi recaerá sobre la periodista Sofi Martínez. La primicia fue revelada por Ángel de Brito a través de sus redes sociales, causando un alto impacto en el ambiente artístico.

La designación llamó la atención del público debido al trasfondo personal que une a los presentadores de esta edición especial. Leuco y Martínez mantuvieron un noviazgo de casi dos años que finalizó formalmente hacia fines de 2023, según reportes del espectáculo.

A pesar de la ruptura amorosa, ambos profesionales supieron preservar un vínculo de cordialidad y respeto mutuo en el ámbito laboral. Esta nueva coincidencia frente a las cámaras de Telefe reflota una química en pantalla que ya demostró efectividad en transmisiones pasadas.

Diego Leuco y Sofi Martinez. Redes sociales

Zampini había manifestado en apariciones recientes su entusiasmo por regresar a un espacio que le resulta sumamente afectivo y familiar. La actriz recordó su trabajo junto a Gerardo Rozín en Morfi, todos a la mesa durante 2015, proyecto que marcó su debut como conductora.

Paralelamente a su labor dominical, la conductora continúa al frente de La novela en Luzu TV los lunes y miércoles. Mientras evalúa proyectos de ficción como el regreso de Dulce amor, el ciclo de cocina y música quedará momentáneamente liderado por Leuco y Martínez.