Inesperado cambio en la grilla de Telefe: estiran Gran Hermano

El ciclo conducido por Santiago Del Moro se quedará en la pantalla chica y ocupará el prime time por un tiempo más. ¿Cuándo termina?

El ciclo de Gran Hermano tenía fecha de fin para dentro de dos semanas y ya había comenzado a tener un cierre todo: hubo eliminaciones complicadas, ya hubo boda y ahora queda solo la gran final. Sin embargo, todo parece estirarse un tiempo más.

El desgarrador mensaje del ex Gran Hermano que padece una enfermedad incurable: "Le pido a Dios que me cuide"

Fue el conductor de LAM, Ángel de Brito, quien contó que la definición del reality que levanta el rating día a día luego de que quedó con pocas persona s. Por eso, buscan que todo dure un poco más, ya que por fin tiene un púbico mayor.

Otra discusión es quién gana el reality: uno de los nombres que aparece con fuerza entre los seguidores es el de Sol Abraham, aunque todavía nada está definido y el apoyo del público puede cambiar drásticamente en el tramo final.

Si se cumple el anticipo de Ángel de Brito, el próximo 17 de septiembre llegará la noche en la que finalmente se conocerá a la gran ganadora.

Con un crudo mensaje en sus redes sociales, el ex Gran Hermano 2016 Mauricio Guirao reveló el difícil momento que atraviesa por su enfermedad y realizó un desesperado pedido de ayuda para poder afrontar los fuertes dolores que padece.

"¡Buenas tardes, amigos! Tengo varios mensajes preguntando cómo estoy. Acá estoy, el Mauri no anda bien, mis últimos estudios dan todos mal. Desde diciembre estoy esperando la droga para poder hacer quimio... Va a hacer un año que no estoy con quimio, casi", empezó diciendo el exparticipante.

Mauri contó que tuvo que interrumpir el tratamiento, por lo que el cáncer avanzó: "La enfermedad hace de las suyas. Terminé de hacer 23 rayos, que me dejaron peor. De diciembre a enero me apareció (metástasis) en el hígado nuevamente. Sin tratamiento, estoy un poco a la deriva. Le pido a Dios que me cuide. Estoy aferrado al amor de mi familia que es incondicional".

"Ya hace unos meses que vengo muy dolorido, estoy tomando morfina para el dolor cada 3 horas porque los efectos son a corto plazo y estoy cansado, muy agotado por toda esta situación. Pero no derrotado, fiel a Dios que ya va a pasar", expresó.