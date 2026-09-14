Se reanudó el juicio contra Pity Álvarez tras la suspensión: declararon los médicos

Luego de que Casación rechazara el recurso presentado por la defensa para apartar a los jueces, tres profesionales de la salud y la hija de la víctima expusieron ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

El juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz se reanudó este lunes luego de permanecer suspendido durante una semana por la recusación presentada por la defensa del músico contra los tres jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

La jornada transitó con la declaración de los médicos cuyos testimonios habían quedado pendientes por la suspensión : Angélica Cristina Bustos, la médica forense que realizó la autopsia de Díaz; Mariela Biazoni Rolla, médica legista; y Celminia Guzmán, ambos integrantes del Cuerpo Médico Forense. Además, expuso Jacqueline Guzzardi, hija de la víctima.

Al comenzar, la defensa volvió a pedir la suspensión del juicio , solicitud que contó con el rechazo del fiscal Sandro Abraldes, quien cuestionó la estrategia de los abogados del músico, al considerar que apunta a "prolongar indefinidamente la realización del juicio". La querella, a través de Fabián Améndola, adhirió a la oposición.

La médica forense Angélica Cristina Bustos explicó durante la autopsia de Cristian Díaz que la víctima presentaba cuatro orificios de entrada de proyectil en la zona del rostro , concluyendo que "fueron disparos de corta distancia" por la presencia de un "graneo de pólvora" en la mejilla.

Tres de los impactos mantuvieron una trayectoria de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba, mientras que el restante fue de adelante hacia abajo, lo que indica que el tirador se encontraba del lado izquierdo de la víctima. Las pruebas histopatológicas confirmaron que las lesiones ocurrieron cuando Díaz aún estaba con vida, fijando la causa de muerte en lesiones craneoencefálicas por proyectil de arma de fuego y hemorragia interna .

Ante las preguntas de las partes, la especialista detalló que los disparos identificados como 2 y 3 tenían idoneidad para provocar el deceso, aunque aclaró que la muerte no fue instantánea al señalar que "había una gran cantidad de sangre". Bustos logró recuperar tres proyectiles durante el procedimiento y concluyó que no es posible determinar la secuencia cronológica de los disparos, así como tampoco el tiempo exacto que transcurrió entre uno y otro.

Por su parte, Mariela Biazoni Rolla, médica legista que examinó a "Pity" el 13 de julio de 2018 mientras estaba detenido en la Comisaría 8C de Lugano, declaró que el músico "respondía en forma coherente" a los estímulos verbales.

Juicio a Pity Álvarez: la fiscalía sostiene que es imputable



"La familia está muy ofendida porque ya a los ojos de todos se ve su estado", declaró el abogado del cantante en diálogo con C5N.



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Según el informe confeccionado ese día, la profesional detalló que lo encontró "vigil, con tendencia al sueño", lo cual significaba que tendía a cerrar los ojos pero reaccionaba al hablarle, estando orientado, deambulando por sus propios medios y colaborando con la extracción de muestras de sangre y orina. Asimismo, la especialista argumentó sobre su capacidad de comprensión que cuando se le solicitaba su nombre o que se quitara la remera para el examen físico, el paciente comprendía lo pedido.

En tanto, Celminia Guzmán, integrante del Cuerpo Médico Forense, habló sobre el examen físico realizado a Álvarez en octubre de 2018, tres meses después del crimen. Con base en el informe confeccionado en aquel momento, la profesional señaló que el músico "estaba lúcido y orientado, contestaba las preguntas" que se le hacían y descartó confirmar si presentaba somnolencia durante dicha evaluación. Asimismo, constató las secuelas de un accidente de moto, entre las que se encontraban una parálisis facial periférica izquierda, un reemplazo total de cadera derecha y una osteosíntesis de tibia y rótula.

Durante la audiencia, mientras la médica testificaba, el acusado volvió a quedarse dormido por momentos en la sala, llegó a roncar y posteriormente se levantó para tomar una gaseosa. Por su parte, la defensa consultó sobre las consecuencias físicas del estado de Álvarez, ante lo cual Guzmán explicó que podía presentar "dificultad para movilizarse" y dolor, añadiendo previa consulta sobre la hipótesis de una caída que esta podría haberle provocado una nueva fractura según sus características.

Declaró la hija de Cristian Guzmán: "Mi papá no tenía ningún conflicto con Pity Álvarez"

Jacqueline Guzzardi, de 24 años e hija de Cristian Maximiliano Díaz, relató ante el TOC 29 que en julio de 2018 vivía en el barrio Samoré, manteniendo contacto diario con su padre. Consultada por la Fiscalía sobre si conocía algún conflicto previo entre él y el músico, sostuvo que "no había ninguno".

Además, recordó haberlo visto horas antes del crimen, cuando él le llevó ropa y dinero, y aseguró: "Lo vi normal". Al referirse a sus expectativas sobre el juicio, expresó: "Que se haga justicia, que decidan como tienen que decidir con las pruebas que tienen. Que se haga bien, sin ningún tipo de beneficio".

Tras la declaración, la defensa de Álvarez, a cargo de Javier Baños, solicitó la nulidad del testimonio argumentando un presunto ocultamiento de prueba y afirmando que la testigo sabía con anticipación que sería convocada. Tanto la Fiscalía como la querella rechazaron el planteo; el fiscal Abraldes señaló que "nadie le ocultó nada a la defensa" y que no se le indicó qué decir a la testigo, mientras que el abogado Fabián Améndola agregó que la entrevista previa es un deber del Ministerio Público Fiscal y que se trató de un testigo ofrecido en la fecha.