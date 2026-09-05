Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar del sábado 5 de septiembre

El programa de entrevistas preparó una nueva nómina de famosos para sumarse al punto de encuentro y responder las preguntas más convocantes.

PH: Podemos Hablar quiere volver a marcar la agenda de la semana con cinco invitados de renombre . El ciclo de Andy Kusnetzoff, que atraviesa su octava temporada, tendrá una mesa con una de las personas más buscadas tras el escándalo que tuvo en vilo al mundo del espectáculo. ¿Quiénes serán?

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Una de las invitadas será Carmen Barbieri, una de las figuras con mayor trayectoria en el espectáculo argentino. La artista trabajó como actriz, conductora y vedette, además de desarrollar una extensa carrera en teatro y televisión.

También estará Paula Chaves, quien recientemente dejó Olga , el canal de streaming del que formaba parte, para enfocarse en un nuevo proyecto que tiene previsto su lanzamiento para octubre. A la mesa también se sumarán Tuli Acosta, Chino Leunis y Turco Naim.

En el caso de Tuli Acosta, su presencia en el programa se da después del escándalo que protagonizó junto a Luck Ra y La Joaqui. La cantante quedó en el centro de la polémica por distintas versiones y cruces vinculados a la relación entre los artistas, una situación que generó repercusión en redes sociales.

Marta Fort sacó a la luz una situación que involucró a los custodios de su padre, Ricardo Fort. Según contó, cuando era chica solía grabar a los encargados de seguridad y, en más de una oportunidad, los habría encontrado en situaciones comprometedoras.

"Yo jugaba a ser investigadora. O sea, yo tenía el iPad que me ha regalado mi viejo y, en vez de jugar a los jueguitos, le sacaba fotos a mis seguridades y a la gente del elenco. Con mi hermano les sacaba fotos a la gente haciendo cosas raras", había contado Marta en el programa PH Podemos Hablar.

Si bien no quiso entrar en más detalles, reveló que solo le contaba a Gustavo Martínez, quien era el encargado de tomar alguna decisión en base a la información que ella revelaba.

Con respecto a las declaraciones en PH, Willy fue contundente: "Es ridículo pensar que había una nenita sacando fotos mientras alguien agarraba algo".

Luego argumentó que la versión de la influencer hace quedar a Ricardo Fort como un hombre ingenuo: "También es tratar a Ricardo de tonto. Yo no te muestro las pruebas. No, no pasa nada". Después, imaginó cómo hubiera reaccionado el empresario ante una situación de esa magnitud: "Volaría automáticamente, no hay chance".