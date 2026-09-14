Tras el oro de Pascual Di Tella en esgrima, su entrenador reclamó más inversión para el deporte argentino

Pascual Di Tella ganó el primer oro de la delegación nacional en los Juegos Suramericanos 2026 y su entrenador cuestionó a quienes consideran al deporte un gasto y destacó el esfuerzo de los atletas argentinos.

Tras el oro de Di Tella en esgrima, su entrenador reclamó más inversión para el deporte argentino

Pascual Di Tella consiguió la primera medalla de oro para Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . El esgrimista se impuso por 15-12 ante el venezolano Eliecer Romero en la final del sable individual masculino.

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La jornada también tuvo como protagonista a otro representante argentino : Juan Bacha alcanzó las semifinales y obtuvo la medalla de bronce, por lo que dos esgrimistas nacionales terminaron entre los cuatro mejores de la competencia.

Tras la consagración, Lucas Saucedo , entrenador de Di Tella y Bacha, aprovechó para reclamar un mayor acompañamiento económico para los deportistas y cuestionó la falta de inversión en el deporte.

"Esto es para todos aquellos que no confían en el deporte y lo piensan como un gasto. Estos pibes, sin un peso, vienen y representan a Argentina solo por el escudo", sostuvo Saucedo en declaraciones a DSports.

El entrenador remarcó la necesidad de respaldar a los atletas para que puedan desarrollar sus carreras y competir en el máximo nivel internacional. "Obviamente, hay que confiar en estos chicos, que siempre lo dan todo por el país" , agregó.

Saucedo también resaltó el nivel de sus dirigidos y comparó la importancia de Di Tella para la esgrima argentina con la de Lionel Messi en el fútbol. Sobre Bacha, de 24 años, afirmó que representa "el futuro del deporte".

ARGENTINA GANÓ SU PRIMER ORO EN LOS SURAMERICANOS Y EL ENTRENADOR APUNTÓ POR LA FALTA E INVERSIÓN EN EL DEPORTE



Lucas Saucedo, coach del esgrimista Pascual Di Tella, criticó a aquellas personas que están a favor de quitar el respaldo a los atletas



"Esto es para todos… pic.twitter.com/EhEyC98NPw — doble amarilla (@okdobleamarilla) September 14, 2026

La revancha de Di Tella

El título tuvo además un significado especial para el esgrimista argentino, que volvió a encontrarse con Romero en una final después de la derrota sufrida ante el venezolano en los Juegos Odesur de 2018.

"En el 2018 competí en la final del Odesur contra el mismo tirador y me había ganado. Me quedé con la espina", recordó Di Tella luego de conseguir la victoria.

El campeón también destacó su regreso al máximo nivel competitivo después de los Juegos Olímpicos de París 2024. "Tengo muchísima felicidad de poder estar compitiendo en este nivel. Después de los Juegos Olímpicos de París 2024 no estuve compitiendo en todas las pruebas internacionales. Poder volver y estar al nivel es una tranquilidad enorme de que se puede", señaló.