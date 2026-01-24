Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Humana por accidente, el k-drama que se acaba de estrenar La serie, que mezcla mitología y comedia romántica, lanzó sus primeros dos episodios el 16 de enero. + Seguir en







Desde Netflix describieron la producción como una historia de “química instantánea y diálogos ágiles”.

Humana por accidente llegó el pasado 16 de enero a Netflix con una propuesta que combina mitología coreana y comedia romántica, narrada en un tono ligero y moderno.

El k-drama, titulado en inglés No Tail To Tell, lanzó sus primeros dos episodios y continuará con lanzamientos a lo largo de enero y febrero. En países de América Latina, el título se encuentra en los primeros lugares del Top 10 de la plataforma. Haciendo estallar a este gran sitio web de streaming de suscriptores fanáticos de este género. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este verano enero 2026.

Sinopsis de Humana por accidente, la serie coreana estreno de Netflix En el centro de la historia se encuentra Kim Hye-yoon (Lovely Runner), quien interpreta a Eun-ho, una zorra de nueve colas que ha dedicado siglos a perfeccionarse para alcanzar la humanidad, pero que finalmente decide apartarse de ese destino y mantener su vida bajo control, lejos de vínculos con los humanos.

Todo ese esfuerzo se ve alterado cuando un accidente, completamente fuera de sus planes, la convierte de golpe en una persona común y corriente. El personaje masculino principal es la estrella del fútbol Kang Si-yeol, interpretado por Lomon, conocido por Estamos muertos. Su día a día gira alrededor de rutinas estrictas y disciplina constante, sin lujos ni excesos.

Es un futbolista con gran habilidad pero poco interés en el trabajo en equipo, acostumbrado a la soledad y los desafíos personales. La llegada de Eun-ho a su vida, bajo circunstancias tan insólitas, lo pone frente a emociones que había mantenido a raya.

Sin embargo, la aparición de un objeto del pasado lo reencuentra con Eun-ho, y ambos quedan atados por las consecuencias de un deseo erróneo que los obliga a convivir. Lo que sigue es una convivencia forzada, llena de roces, ironías y una atracción que ambos intentan negar. La serie juega con la tensión entre lo sobrenatural y los sentimientos humanos. Los protagonistas atraviesan malentendidos y situaciones cómicas, mientras los poderes mágicos de Eun-ho se entrelazan con emociones que ella nunca pensó experimentar. Desde Netflix describieron la producción como una historia de “química instantánea y diálogos ágiles”, en la que la fantasía y la realidad se alternan de manera dinámica, sin perder el humor. humana por accidente Tráiler de Humana por accidente Embed - Humana por accidente | TRÁILER OFICIAL | Netflix Reparto de Humana por accidente Park Solomon como Kang Si-yeol

