Está en Netflix: la película argentina de hace 15 años que todavía da que hablar Un retrato psicológico ambientado en un colegio porteño expone mecanismos de vigilancia, obediencia y deseo durante la dictadura.







Netflix incorporó a su catálogo una producción nacional que está llamando la atención de los suscriptores que buscan cine argentino con trasfondo histórico. La plataforma ofrece La mirada invisible, un intenso drama psicológico de aproximadamente 90 minutos dirigido por Diego Lerman y protagonizado por Julieta Zylberberg, que explora la vigilancia y el control durante la última dictadura cívico-militar.

Esta película, estrenada originalmente en 2010 y basada en la novela Ciencias morales de Martín Kohan, generó gran repercusión en redes sociales y se ubicó como una de las propuestas más comentadas del gigante del streaming.

La mirada invisible está ambientada en el Colegio Nacional de Buenos Aires en 1982 durante los meses previos a la guerra de Malvinas, presenta el clima opresivo de una institución que funciona como espejo del poder represivo de la época. Con un elenco sólido que incluye a Osmar Núñez, Marta Lubos y Gaby Ferrero, la película ofrece una mirada sin filtros sobre la normalización del abuso de poder y los vínculos que se generan desde la mezcla del deseo y la culpa en estos entornos.

Esta película fue premiada en los Premios Sur 2010 como mejor producción iberoamericana. Cuenta con un tono inquietante que mantiene la tensión desde la primera escena. Su llegada al catálogo de Netflix promete atraer tanto a los fanáticos del cine argentino como a una nueva audiencia más joven que descubre por primera vez una historia que quince años después sigue vigente, incomoda, interpela y genera nuevas lecturas sobre el poder, la intimidad y el comportamiento humano en contextos de represión.

La mirada invisible Netflix Netflix: sinopsis de La mirada invisible La mirada invisible sigue la historia de María Teresa Cornejo, una joven preceptora del Colegio Nacional de Buenos Aires que trabaja a comienzos de los años 80 en un ambiente atravesado por el control, el miedo y la obediencia característica de la dictadura.

La trama se desarrolla cuando su función aparentemente menor de vigilar el comportamiento de los alumnos y registrar conductas comienza a transformarse en una obsesión peligrosa que encierra una lógica represiva. La rutina diaria alcanza un punto de quiebre cuando María Teresa decide investigar si los estudiantes fuman en los baños, una búsqueda que la lleva a pasar horas encerrada. A lo largo del relato, el conflicto interno de la protagonista y su relación con la autoridad escolar suman capas emocionales que permiten darle lugar a la reflexión sobre el poder, la vigilancia y la manera en que la institución refleja un país dominado por la represión. La producción hace visible cómo se construyeron ambientes dedicados a la observación y cómo se juzgaba cada conducta, en un diálogo con el pasado reciente sin recurrir a escenas explícitas de violencia. La mirada invisible Netflix Tráiler de La mirada invisible Embed - La mirada invisible - Trailer Reparto de La mirada invisible Julieta Zylberberg como María Teresa Cornejo

Osmar Núñez como Biasutto

Marta Lubos como Adela

Gaby Ferrero como Elvira

Diego Vegezzi como Marini

Pablo Sigal como Esteban

Jorge García Marino como Prefecto

Magdalena Capobianco como Romero