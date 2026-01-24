Este es el nuevo k-drama que combina romanticismo con mitología y ya es furor en Netflix: cómo encontrarlo El adelanto presenta un ritmo liviano, situaciones cómicas y una estética que alterna fantasía y vida cotidiana. + Seguir en







Este es el nuevo k-drama que combina romanticismo con mitología y ya es furor en Netflix.

Este es el nuevo k-drama que combina romanticismo con mitología y ya es furor en Netflix: la ola coreana suma un nuevo éxito en la N roja. el relato mezcla mitología, comedia romántica y fantasía con un tono ágil y moderno, ¿cómo encontrarlo?

La serie estrenó sus primeros dos episodios el 16 de enero y rápidamente se ubicó entre lo más visto en varios países de América Latina. En este sentido, acierta al revisitar el mito de la gumiho desde un ángulo fresco: su protagonista no desea convertirse en humana, a diferencia de versiones clásicas. Ese giro aporta conflicto, humor y una reflexión sobre la identidad y el deseo.

El tono es ligero, con química instantánea, situaciones de convivencia forzada bien calibradas y un equilibrio efectivo entre fantasía y romance. Kim Hye-yoon brilla en un rol que combina vulnerabilidad y picardía, mientras Lomon sostiene un contrapunto sobrio que evoluciona con naturalidad.

Humana por accidente Sinopsis de Humana por accidente, la serie coreana estreno de Netflix Eun-ho es una gumiho (zorra de nueve colas) que pasó siglos perfeccionándose para alcanzar la humanidad, pero decide no dar ese paso y conservar su vida mágica, lejos de los humanos. Todo cambia cuando un accidente inesperado la convierte, de golpe, en una persona común.

El choque con el mundo humano la cruza con Kang Si-yeol, una estrella del fútbol de rutinas estrictas y carácter solitario. Un deseo erróneo los ata a una convivencia forzada donde abundan los malentendidos, la ironía y una atracción que ambos intentan negar. Entre poderes que fallan y emociones nuevas, la historia explora qué significa, realmente, ser humano.

Tráiler de Humana por accidente Embed - Humana por accidente | CLIP OFICIAL | Netflix Reparto de Humana por accidente Kim Hye-yoon como Eun-ho, la gumiho que se resiste a abandonar su identidad mágica.

Lomon como Kang Si-yeol, futbolista talentoso, disciplinado y poco dado al trabajo en equipo.

El elenco sostiene una dinámica de opuestos que potencia la comedia y el romance.