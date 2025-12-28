Hoy en Netflix: el thriller apasionante que muestra a un policía retirado que debe resolver un caso Dirigida por Micha Gazda, este drama policial polaco está ambientado en los años 90 y narra la investigación de un violento asalto bancario. + Seguir en







Netflix incorporó una película polaca a su catálogo.

Netflix expandió su catálogo de suspenso con el estreno de "El Atraco", una película polaca que se aleja de la acción frenética para centrarse en un drama policial psicológico. Estrenada a finales de 2024 y dirigida por Micha Gazda, este film destaca por su ambientación histórica. Filmada en los alrededores de Varsovia, la producción logra capturar la cruda atmósfera de la Polonia de los años 90, convirtiéndose rápidamente en una de las favoritas de los usuarios.

Es una historia de redención y tensión policial que gira en torno a un violento asalto bancario. Con casi dos horas de duración, su trama te mantiene expectante. Además, cuenta con actuaciones de figuras reconocidas del cine polaco, como Olaf Lubaszenko, quien fue muy elogiado por su protagónico en el rol de detective.

El atraco La producción destaca por su excelente diseño de arte, que logra recrear la estética de los años post-comunistas, utilizando edificios de arquitectura brutalista y una paleta de colores apagados que refuerza el tono del film noir.

Netflix: sinopsis de El Atraco La historia se sitúa a principios de la década de 1990, un periodo de transición y caos en Polonia. Tras un violento asalto a un banco que deja varias víctimas, las autoridades se ven superadas y deciden recurrir a un antiguo investigador de la policía estatal, quien fue apartado de su cargo por sus métodos y su pasado político.

El trato para el detective es el siguiente: si resuelve el caso y captura a los responsables en tiempo récord, podrá recuperar su antigua vida y su prestigio profesional.

Tráiler El Atraco Embed Reparto El Atraco Olaf Lubaszenko como Tadeusz Gadacz (el detective).

(el detective). Jdrzej Hycnar como Kacper Surmiak .

. Wiktoria Gorodecka como Aleksandra Janicka .

. Magdalena Boczarska.

Nel Kaczmarek como Monika.