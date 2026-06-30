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Homero Pettinato habló de la supuesta reconciliación con La Reini y un detalle no pasó desapercibido

Tras la viralización de las imágenes y la repercusión en las redes sociales, el conductor explicó cuál es el verdadero vínculo que tiene con Sofía Gonet.

Homero Pettinato rompió el silencio y habló sobre los rumores de reconciliación.

Homero Pettinato rompió el silencio y habló sobre los rumores de reconciliación.

Homero Pettinato rompió el silencio tras la difusión de imágenes donde se lo ve junto a Sofía Gonet, su exnovia, a los besos y abrazos, escena que despertó rumores de reconciliación.

La Reini y Homero, ¿juntos?
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Inesperada reconciliación entre Sofía Gonet y Homero Pettinato: los vieron a los besos

La información fue confirmada por Pepe Ochoa en Bondi Live, quien aseguró que la pareja retomó el contacto y hasta fueron vistos juntos durante la mañana de este martes. "No voy a decir que es una reconciliación oficial, pero están en buenos términos. Hoy a la mañana los vieron salir del departamento de él, a los besos y de la mano, a la Reini y a Homero Pettinato", empezó diciendo en su programa.

Qué dijo Homero Pettinato sobre la supuesta reconciliación

Durante un móvil con Intrusos, donde le consultaron por el video en el que supuestamente salen de un departamento a los besos y abrazos, Homero Pettinato se mostró sorprendido y negó la reconciliación: "No, no creo, ese video debe ser del año pasado".

En ese momento, cuando el cronista le preguntó por la posibilidad de reconstruir la pareja, el conductor fue contundente: "No sé, cortamos hace una banda, ni lo pienso".

En este sentido, aprovechó para aclarar que actualmente no tiene vínculo con Sofía y que la relación quedó atrás. Pese a eso, un detalle llamó la atención: reconoció que ambos estuvieron en contacto por mensaje, lo que derivó en algún acercamiento. "Sí, en algún momento, hace unos meses", explicó.

Al ver las imágenes que publicó Pepe Ochoa, Homero respondió: "Qué raro, estoy vestido como ahora, rarísimo", y, para despistar, continuó: "Suelo repetir la ropa" y abandonó el móvil.

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