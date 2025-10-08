Facundo Manes denunció una amenaza de Martín Menem: "Te vamos a hacer mierda"

El legislador radical aseguró que el presidente de la Cámara de Diputados lo abordó antes de la sesión de este miércoles. "Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos", le habría advertido el libertario.

El diputado radical Facundo Manes denunció amenazas por parte del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien lo abordó en un pasillo del Congreso antes de la sesión de este miércoles y, según contó, le habría advertido que comenzará "una operación de prensa brutal" contra su persona.

"El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso", afirmó Manes en X. "Literalmente me dijo: 'Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos'. Tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina", sostuvo.

Menem le respondió el posteo y negó las acusaciones. "No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro", aseguró el libertario. La periodista Delfina Celichini, presente en el Congreso, confirmó que existió una charla entre ambos y que "no hubo lío", pero no escuchó el contenido de la conversación.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos". Tenemos una sola tarea común: terminar…

Manes ratificó su versión durante una entrevista con C5N. "Yo entraba al recinto, iba por el pasillo y Menem se abre como para saludarme, lo cual me parece raro porque es un momento de tensión: yo estoy pidiendo la expulsión del diputado Espert de su bancada", relató.

"Y me dice al oído: 'Che, Facundo, va a haber una campaña contra vos para destrozarte, por Fred Machado'. 'Yo no tengo nada que ver con Machado, son ustedes', le digo. Me hace un gesto como diciendo: 'Yo no puedo hacer nada', y me dice: 'Bueno, tratemos de que no haya quórum, así se calman las aguas'", sostuvo.

En diálogo con A24, el diputado señaló que la charla se dio en un momento en que los legisladores "estaban luchando por el quórum, era muy finito". "Está mi equipo evaluando los pasos a seguir. Fue reciente. Esto es la casta, es usar los recursos del Estado. Milei se convirtió en lo peor de la casta", afirmó.

Martín Menem y Facundo Manes 08-10-25 La foto que confirma que existió una conversación entre Menem y Manes. X @delficelichini

"En estas condiciones es muy difícil tener una convivencia democrática en el Parlamento de la Nación. Yo cada tres o cuatro meses tengo una amenaza acá", agregó. En marzo de este año, Manes presentó una denuncia contra el asesor presidencial Santiago Caputo por "amenazas coactivas".

En ese episodio, que también se produjo en el Congreso, aseguró que Caputo le dijo: "Ya me vas a conocer, te voy a hacer mierda". Esa frase la habría escuchado el diputado Pablo Juliano, que estaba junto a Manes. Además, la denuncia hacía referencias a "golpes en la zona renal".

A fines de ese mes, la jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió archivar la denuncia por inexistencia de delito, al concluir que se trató de "una disputa política cuya real naturaleza excede el ámbito punitivo pretendido".