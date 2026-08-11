"Por favor, virgencita": el estremecedor video de David Bisbal durante el terremoto en Colombia El cantante español compartió en redes el impactante momento en que el terremoto sacudió su hotel en Colombia, una tragedia que ya dejó al menos 240 muertos, más de 1.300 heridos y decenas de edificios colapsados. Agregar C5N en









David Bisbal se encontraba en Bogotá cuando ocurrió el sismo.

David Bisbal fue testigo directo del devastador terremoto que golpeó a Colombia y dejó al menos 181 muertos, más de 1.300 heridos y decenas de edificios colapsados. El artista español, que se encuentra en Bogotá por compromisos profesionales, grabó cómo temblaba su hotel y difundió el video en redes sociales, acompañado de un mensaje de apoyo y solidaridad hacia los afectados. "Por favor, virgencita", clamó mientras se sacudía el piso.

En el video difundido por el artista, se puede ver cómo una lámpara del living oscila por la fuerte vibración del edificio donde se alojaba. De fondo, el propio Bisbal deja ver su angustia frente a la escena: “Espero que no pase nada, Dios mío” y “por favor, virgencita”, se lo escucha repetir con evidente temor y se oyen gritos provenientes del exterior.

"Hola, mi gente. Bueno, pues lo cierto es que haberse despertado esta mañana con ese temblor tan fuerte en Bogotá ha sido un poco de pánico al principio", comenzó explicando el artista una vez pasado el sismo. "En seguida me di cuenta de que, tras un minuto aproximadamente, todo acabó. Empezaron a sonar un montón de alarmas por protocolo de otros edificios colindantes al mío y, por suerte, en Bogotá no ha sucedido nada", expresó.

"Ya habéis visto la magnitud de este desastre natural que en Cali, en otra provincia del interior, ha sido muy fuerte. Desde aquí quiero mandar un saludo y un beso enorme a las personas afectadas. Estamos todos con el corazón en un puño, así que os mando un abrazo muy fuerte", expresó Bisbal en solidaridad al pueblo colombiano.

Shakira, Maluma y Carlos Vives se solidarizaron por el terremoto en Colombia En la red social Instagram, Shakira expuso su acompañamiento hacia el país colombiano, en medio de la conmoción: "Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible".

Por su parte, Maluma se ofreció a colaborar. "Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar. Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas más necesitadas. Vamos Colombia. Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión", expresó. En tanto, Vives expresó: "Toda nuestra solidaridad con quienes hoy viven momentos de angustia tras el fuerte sismo en nuestro país. Oramos por la seguridad de las familias colombianas, por los heridos y por las comunidades afectadas. Es momento de rodearnos, cuidarnos y apoyarnos unos a otros. Colombia entera está unida". En este marco, Camilo expuso su desasosiego: "Sé que pasó hace muy pronto, y que todavía no sabemos la magnitud de las pérdidas a causa del terremoto que acabó de pasar en mi país. Tengo un hueco en la panza después de colgar el teléfono con amigos que me contaron cómo lo vivieron. Qué susto y qué dolor. Estamos pendientes de saber muy pronto cuáles son las mejores maneras de ayudar para poder sumarnos. Estoy pendiente de mi DM por si tienen info y llamados a la acción! Los amo".