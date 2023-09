Guerra entre los Gran Hermano: Camila Lattanzio mostró explosivos chats con Juliana Díaz

La cantante reveló en La Jaula de la Moda: “Todo empezó hace tiempo, me tiró un comentario fuera de lugar. Me dijo que era su tentación, durante un asado. Yo me fui disimuladamente". Pero también le habló por WhatsApp y ella optó por no contestarle.

Como todavía Maxi seguía en pareja con la apodada Tini, ella quiso mostrarle los chats para dejarla tranquila que no había existido más que eso y la santafesina no solo se negó sino que le pidió que no cuente nada a los medios.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLattanzioCamii%2Fstatus%2F1707498235592425853%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1707498235592425853%7Ctwgr%5E5a3054ebc2333bd49ac19499e61fa7d11f59f739%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-35342484904044807185.ampproject.net%2F2309151607000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false La única que voy a mostrar y hay muchas más pic.twitter.com/ZYvDyH0HhF — Camila Lattanzio (@LattanzioCamii) September 28, 2023

Ante esto, Juliana salió al cruce y la acusó de querer cámara: "Otra muerta que no sabe de dónde resurgir y dice que yo le conté a la prensa y acto seguido dice que yo le dije ‘negalo’, ¿no es contradictorio? Me cansé de escribirte. No te hagas la correcta porque de ‘buena amiga’ no tuviste nada. Mucha lola nueva, pero poco seso”.

Cuando Camila amenazó en mostrar los chats, Tini disparó: “Mostralas, rancia”. Y fue entonces que las capturas dejaron en evidencia que mintió, ya que la versión de Lattanzio es la misma que la de los chats. ¿Cómo continuará la guerra?

Camila Lattanzio fue consultada por un posible embarazo de Maxi Guidici y tuvo una curiosa respuesta

La cantante y exparticipante de Gran Hermano 2022, Camila Lattanzio aseguró que no está embarazada en medio de los rumores sobre una relación amorosa con Maxi Guidici.

Camila Lattanzio tweet embarazo Maxi Guidici Twitter

A través de X (ex Twitter), una usuaria preguntó si Camila Lattanzio estaba embarazada, ante lo que la cantante no tardó en aclarar: "Ay no chicos, estoy hinchada por la cirugía. Lpm, la que me faltaba". Esta respuesta sumó más de mil me gustas por la forma que tuvo que contestar, lo que generó risas entre sus seguidores.

La operación a la que hizo mención la ex Gran Hermano 2022 la había comunicado un día antes: "Todo el mundo se dio cuenta así que lo digo. Por fin me operé las tetas. Otro sueño cumplido". Esta publicación tuvo casi 900 mil visualizaciones, por lo que fue viral en las redes sociales.