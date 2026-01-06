Guerra por el rating: la estrategia de Telefe para eclipsar el debut de Benjamín Vicuña en El Trece Las autoridades del canal líder decidieron mover la programación para poder competir en el estreno de The Balls, el ciclo que antes conducía Guido Kaczka. + Seguir en







Telefe venció a El Trece en el debut de Benjamín Vicuña. Redes sociales

El primer mes del año ya tuvo debuts en la pantalla chica. Por eso, con el fin de opacar el debut de Benjamín Vicuña en El Trece, Telefe armó una estrategia y logró liderar la noche con MasterChef Celebrity y quedar primero con una amplia diferencia entre ambos canales.

Sucede que, el 5 de enero, El Trece presentó su nueva programación y Vicuña se convirtió en el conductor de The Balls, el programa de juegos que conducía Guido Kaczka en 2025. Pero ahora se hace cargo el chileno y tuvo su primer programa en el prime time.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2008372201729229160&partner=&hide_thread=false "Sofi Martinez":

Porque fue eliminada de #MasterchefCelebrity https://t.co/j8MlP9qebV — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 6, 2026 Sin embargo, el debut no fue tan positivo como se esperaba. Del otro lado tuvo a MasterChef que decidió poner al aire la gala de eliminación donde Sofía Martínez, la periodista de ESPN, quedó afuera del certamen de cocina. De esta forma, se aseguraron a su público fiel.

MasterChef logró un promedio de 11.3 puntos y fue lo más visto del canal, mientras que, The Balls hizo 3 puntos. Entre otros programas más vistos están Pasalapalabra con 7.6 puntos y La Traición con 6.3, ambos de Telefe.