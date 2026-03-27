Guerra entre dos figuras de Telefe: "Me lo tomé personal" Uno de los protagonistas contó la verdad sobre el cruce que tuvieron en pleno programa: “Yo estaba cansado”. + Seguir en







¿Qué figuras de la televisión se pelearon? Telefe

El reality de cocina, MasterChef Celebrity Argentina, de Telefe, ya terminó, pero la polémica sigue latente. Ian Lucas, el flamante ganador, confirmó los rumores sobre la pelea que tuvo con Leandro Chino Leunis en pleno programa y contó que se lo tomó “personal”.

En las últimas semanas, se había rumoreado sobre un conflicto entre ambas figuras del canal y, lejos de desviar la atención, el campeón lo admitió: “Lo del Chino, sí, fue verdad. Fue como algo del programa. ¿Viste cuando pasa algo en un partido y queda en la cancha? Fue medio así".

El influencer contó el motivo de la pelea y qué fue lo que le molestó: "Yo siento que nos agarró en un momento que estábamos todos como muy saturados. Él hace chistes. Tal vez yo ya estaba medio cansado y me lo tomé un poco más personal".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2037294988082422053&partner=&hide_thread=false IAN LUCAS, GANADOR DE MASTERCHEF



"Fue raro grabar dos finales"

"Mi objetivo era expandir mi público"

"Trabajé mucho para ganar. Lo visualizaba"

"Mi enfrentamiento con el Chino Leunis fue real"



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/7xnDrieYjW — América TV (@AmericaTV) March 26, 2026 Sin embargo, aclaró que enseguida hicieron las paces con el fin de no buscar problemas: "Por suerte, esa noche él me llamó por teléfono y lo pudimos hablar. Es una persona súper buena. O sea, él no quería bardo, yo tampoco".

"Me dijo: 'amigo, voy a tener más cuidado'. De hecho, en la final, él fue uno de los que más me ayudó. O sea, súper caballero. La verdad, como se tenía que arreglar el problema, lo arreglamos", concluyó y destacó la buena onda que tienen en la actualidad.